柯文哲語中評：遵守體制　兩岸非國際關係

▲台北市長柯文哲談兩岸關係。（圖／記者楊亞璇攝）



文／中評社（記者黃筱筠、鄭羿菲）

無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪，談到「九二共識」、「一個中國原則」、「一國兩制」等議題，柯文哲認為，面對未來的兩岸關係，除了「五個互相」作為兩岸交流的基本立場外，他覺得要有兩個原則，應該要「遵守體制，然後改善現狀」。既然在現行體制處理兩岸事務。目前的政府組織有「外交部」，也有陸委會，這很清楚地說明「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制，而雙城論壇就是兩岸城市間的交流，我已經定位清楚了。

柯文哲在台北市政府接受中評社採訪團採訪，成員包括台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者黃筱筠、記者鄭羿菲。

以下為部分訪問全文：

中評社問：如何回應「九二共識」、「一個中國原則」、「一國兩制」？

柯文哲答：

構思新解：



其實九二共識這很麻煩，在台灣都已經標籤化，很多人聽到九二共識就好像過敏，他就情緒不高興，最後變成為反對而反對，所以只要提九二共識，他不分青紅皂白就先反對。老實說九二共識已經標籤化，或許應該要提出一些雙方都可以接受新的說法，來處理未來的兩岸關係，不然九二共識一聽大家就不高興，就很難談得下去。

一個中國是這樣，當今世界上沒有人認為有兩個中國，所以一個中國不是問題，可是問題是，一個中國的內容到底是什麼？這是全世界的人，當然也包括台灣人，很想知道的。我說台灣跟大陸同文同種，文化上我認為台灣還是在中華文化圈裡面，大家是比較可以互相接受的；經濟上，我每次開玩笑說，不管美金、人民幣都是錢，賺錢總是爭議比較少，所以經濟上大家可以討論、合作。但目前若討論到政治議題，那我們不要否認政治上還是有隔閡、困難，畢竟經過將近一個世紀的隔離，造成政治上的隔離不是可以處理的。

至於一國兩制也是一個熱門題目，坦白講一國兩制如果就是指香港模式，那我保證在台灣是沒有市場的，因為你在台上講香港模式，大概台下的台灣人都跑光了。台灣是一個民主、自由、多元、開放的社會，我想大陸也了解這個問題，所以大陸方面還是對台灣的民意，多方探索、多傾聽台灣的民意。我想現階段兩岸在政治上仍然有相當的隔閡，這是事實，到底要怎麼說服大家？我想為什麼我常常講互相諒解，你要諒解我的政治困難，我也諒解你的政治困難，如果大家不能互相諒解那就麻煩了。習近平自己就有講，「兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。」

▼柯文哲稱，全世界都想知道「一個中國」的內容。（圖／記者徐斌慎攝）



政治現實：

總結來講，台灣與大陸雖有深厚的歷史淵源跟文化連結，彼此的經貿往來也相當密切，但對台灣民眾來說，兩岸目前分治也是事實。所以現階段務實的做法應是在沒有爭議的部分還是先處理，先增加交流、促進彼此的善意，不要直接找有爭議的地方做，大家爭得臉紅脖子粗，那沒有用，這是我對兩岸交流的看法。

所以我才會主張「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，後來我發現沒有互相諒解就走不下去，尤其是要互相諒解彼此面對的政治現實，台灣有台灣的政治現實，我相信大陸領導人也有政治現實。善意恐怕要從互相諒解開始，你要諒解我的困難，我也諒解你的困難，不然這樣很難繼續走下去。

我的信念是心存善念、盡力而為，這不僅用在我以前在台大醫院的時候，不僅在處理國民黨、民進黨，或處理兩岸關係、中美關係，都適用。我說大陸要了解台灣現況，有時候台灣人心裡在想說1894年甲午戰爭是你打敗了把台灣丟給日本，不能怪我們台灣不在中國，是你把我丟出去，像我這個年齡的，我們小時候所接受的國民黨黨國教育，叫我們要消滅萬惡共匪，解救大陸同胞，所以我們腦袋裡對共產黨也有很惡劣的印象；雖然蔣經國開放大陸探親，但蔣經國過去對中國大陸也採用不談判、不接觸、不妥協的三不政策。坦白講，台灣跟大陸的政治隔閡不是一天兩天，而是有一百年的隔閡，所以這些都是需要時間化解。

我可以引用習近平講的一段話，他也講說「尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心。」這是習近平說過的話，講這段話在我聽起來，這就是一種互相諒解的態度。雖然兩岸人民同文同種、同根同源，但是離真正的「心靈契合」，確實還有一段長的距離。所以我才提出五個互相，尤其是互相諒解。

大陸方面在處理台灣問題應該用更寬容的心態，來看待台灣民眾的需求。像WHA這些事件，我就覺得不好，一定會讓台灣人民不滿。醫療是台灣的驕傲，台灣才用GDP的4.7％就可以做到全民健保，醫學是台灣的強項，WHA不讓台灣人參加，在國際上台灣人會覺得說醫療不牽涉政治，把台灣排除在世界防疫體系之外，他一定覺得你哪有對台灣人民好，所以那種怨恨感，現在兩岸關係還是很緊張，如果兩岸關係可以改善，像WHA的問題，就必須要優先解決。所以大陸在處理台灣的問題時，也要站在台灣的角度去思考，像WHA把台灣全部封殺，在政治戰略上絕對是扣分的，只會讓台灣人更不喜歡你。

不管如何，向對方釋出善意這是第一步。我以前在當醫生的時候常跟學生講，說我們對人家好，人家是不是一定對我們好，答案是不一定，但99.5％會是，所以不要為了那0.5％的，去放棄99.5％的，這也是為什麼人家說大陸不見得對台灣每一件都友善，為什麼我要先表達兩岸一家親，這也是我的人生哲學。就像我們當醫生，我們對病人好一定會有回報嗎？不會啊，我也有被告啊，但要因為我們被告就對所有的病人都不好嗎？也不需要。

所以結論是這樣，兩岸雙方都有堅持，雙方都有困難，都有各自的政治現實要面對。如果兩岸政治高層僵住，那我們是不是從民間、企業團體可以更多交流，特別是年輕人比較可以溝通，也比較沒有意識型態，是不是透過經貿、年輕人的交流，來解決兩岸的困局。

▼柯文哲說，可以透過經貿、年輕人的交流，解決兩岸的困局。（圖／記者徐斌慎攝）



提出訴求：

到底兩岸關係是維持現狀，我覺得維持現狀不是好的名稱，面對未來的兩岸關係，除了「五個互相」作為兩岸交流的基本立場外，我覺得要有兩個原則，應該要「遵守體制，然後改善現狀」。

以前蔡英文問我台灣價值是什麼，而我心中的「台灣價值」就是「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」，而其中「法治」的重要性在於，為政者必須依法行政，依法治「國」。

坦白講兩岸之間還是要遵守體制，既然在現行體制處理兩岸事務。目前的政府組織有「外交部」，也有陸委會，這很清楚地說明「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制，而雙城論壇就是兩岸城市間的交流，我已經定位清楚了。

我也認為要改善現狀而不是維持現狀，現狀就是僵局，維持現狀是好的嘛？好可以更好，目前這種雙方不溝通、不交往，這個現狀是不好的。兩岸之間就台灣方面既然自稱是個法治，要依法行政、依法治「國」，那我們還是遵守目前的憲政體制，所以我覺得是這樣，除非我們改變現行的法律，不然我們還是遵守體制、改善現狀，這才是努力的目標。