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柯文哲語中評：盼雙城論壇擴至北台灣長三角

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▲▼柯文哲拜會宮城縣副知事。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲拜提到兩岸交流要秉持「五個互相」。（圖／記者陳家祥攝）

文／中評社（記者黃筱筠、鄭羿菲）

無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪時表示，兩岸交流還是有延續性、穩定性，要遵守過去已簽訂的協議和互動的歷史，繼續推動兩岸和平發展，雙城論壇至今已是第十屆，他的基本態度就是「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的精神，還是要「五個互相」。只要是對兩岸人民福祉有利之處、有利於兩岸關係和平發展，他都不會拒絕，也會努力做。

柯文哲建議，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方聯絡管道，其實可以擴大變成北台灣跟長三角的合作，北北基佔台灣生產總額45％，而長三角生產總額也佔全中國20％，若能擴大雙方經貿交流，也有助於台灣經濟整體動能。

柯文哲指出，今年雙城論壇的主題分為三大方向，青年，讓比較沒有意識型態的年輕人可以多交流、經貿，賺錢是雙方沒有戒心，希望能夠媒合雙方有意願的投資者，討論適合的投資項目、市政學習，學習對方的優點，對雙方都是有益的。

中評社採訪團在台北市政府11樓市長室旁的貴賓室專訪柯文哲。貴賓室內也陳設了楊雄在上海市長任內所贈送的「上海風光」屏風，及多個上海區長所贈的紀念品。

以下是部份訪問全文：

中評社問:對於雙城論壇，基本立場為何？

▼柯文哲說，兩岸要在既有的政治基礎上和平發展。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲拜會宮城縣副知事。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲答：

基本立場：
兩岸交流還是有他的延續性，那政策要穩定，所以兩岸還是要遵守過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

雙城論壇是這樣，這也不是我開始的，到今年已是第十屆，既然已經舉辦九年也沒有理由第十年不辦，所以就繼續辦下去。台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，所以透過兩個城市交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，來增加善意，讓兩岸關係可以朝向正面發展，我想這也是身為台北市長該做的。

兩岸的交流，我還是有個基本態度，就是說「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的精神，還是要五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，我覺得只要是有利於雙方人民福祉，有利於兩岸關係和平發展，我都不會拒絕，也都會努力去做。

▼柯文哲說，他對兩岸交流的基本態度是「促進交流、增加善意」。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲參訪南三陸醫院。（圖／記者陳家祥攝）

中評社問：今年的第十屆雙城論壇，規劃上有何特殊之處？

柯文哲答：

擴大交流：

雙城論壇目前是兩岸之間唯一的官方聯絡管道，所以我方建議擴大合作範圍，不是說只有台北跟上海，是不是可以變成北台灣跟長三角的合作，因為在台灣我們北北基桃大概佔整個台灣生產總額的45％，長三角也是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸約20％，所以若能擴大雙方的經貿交流，我想這也有助於提升台灣經濟的整體動能。我有跟大陸方面建議不要只限於城市跟城市，而是北台灣跟長三角，特別在經貿方面。

此外，我的支持者主要是年輕人，我也一向重視青年，所以也特別關心在大陸就學、就業的年輕人。為了瞭解他們在大陸的求學和就業狀況，我還和上海的同學開過視訊會議，詢問他們有沒有什麼困難，也表達關懷之意，並且提供他們未來回台灣實習和就業的相關資訊。

總結來講內容雙方還在切磋，但大方向預計在分論壇主題分三個方面，包括青年、經貿、市政學習三面向。

青年：青年還是國家的未來、希望若兩岸年輕族群能多交流，我想也有助於長遠的發展，讓比較沒有意識型態的年輕人可以多交流，所以我們有個專門處理青年的分論壇。

經貿：另外講經貿是最沒有爭議的，講政治雙方就有芥蒂、戒心，賺錢倒是雙方沒有戒心，因此希望能夠媒合雙方有意願的投資者，討論適合的投資項目。但這部分台灣目前針對陸資還是有限制，原則上我們會以法令上比較沒有的爭議項目先去做。

市政學習：台北與上海間的交流，多年來已累積許多經驗，像台北作為台灣最先進的城市我們還是有很多優點，像我們的捷運、環保議題、社區發展、長者照護及福利，特別是我是一個醫生市長，我對於老年人的社會福利特別注重，我想這些也可以給上海當借鏡。不可諱言地，上海在城市的硬體建設，無論是經濟發展之規模和速度，還是領先我們很多，這些都有值得台北學習的地方。學習對方的優點，對雙方都是有益的。

所以青年是個主題，經貿是個主題，還有一個就是市政彼此學習對方的優點，我想分論壇這三個是主力。

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關鍵字：柯文哲,中評社,兩岸關係

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