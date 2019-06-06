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柯文哲語中評：滑坡效應致兩岸僵局　須交流

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▲▼柯文哲出席北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲認為，現在兩岸關係陷入僵局。（圖／記者徐斌慎攝）

文／中評社（記者黃筱筠、鄭羿菲）

談及如何看待目前兩岸關係，柯文哲表示，目前兩岸陷入僵局，可分內外兩方面來說，內部因素是因為蔡英文領導的民進黨執政不力，特別在2018九合一選舉大敗後，感覺上她更對大陸趨向強硬，也許把對大陸強硬當作強心劑：另一個外部因素，不可諱言的是美中對抗的國際局勢，美中貿易戰只是表面，這是兩個霸權的問題，在美中對抗的情形下，蔡英文很明顯偏向美國，變成只押一邊以後，就讓台灣失去了兩強之間遊走的空間。

中評社問：如何看待目前的兩岸關係？

柯文哲答：

兩岸僵局：

我也常常在想這個問題，我們回顧蔡英文於2016年當選後，在5月就職到10月雙十演說這五個月，中國大陸方面的發言仍是聽其言觀其行，當時還在觀察階段，但10月雙十文告一發表後，雙方關係就一直惡化，最後甚至惡言相向，到了今天難以化解的僵局。

我也在研究怎麼會那5個月是彼此觀察期，大陸方面也沒有馬上給蔡英文定調，可能過了10月後，也許就是所謂的滑坡效應（Slippery　Slope　Effect），就是一步一步堆疊的結果，變成現在的僵局。如果可以重來一遍，回到2016的5月到10月，如果有更好的溝通管道，更好的彼此的善意，是不是可以避免今天這種局面。

目前的僵局我認為可分內外兩方面來說，內部因素是因為蔡英文領導的民進黨執政不力，民意支持度偏低的情況下，逐漸失去主導議題的能力，特別在2018九合一選舉大敗後，感覺上她更對大陸趨向強硬，也許把對大陸強硬當作強心劑，也許現在的僵局，內部因素是民進黨在民調支持度持續不振，常常民調支持度低，就失去引導民意的力量，就開始以對抗中國大陸鞏固剩餘的民意。

另一個外部因素，不可諱言的是美中對抗的國際局勢，美中貿易戰只是表面，這是兩個霸權的問題，在美中對抗的情形下，蔡英文很明顯偏向美國，變成只押一邊以後，就讓台灣失去了兩強之間遊走的空間。

今天的兩岸僵局還是分內外兩的方面，一方面是蔡英文包括民進黨因為民調低失去主導議題的力量，另外一個是美中貿易大戰，蔡英文所領導的民進黨很明顯地傾向美國。

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關鍵字：柯文哲,中評社,兩岸關係

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