快訊／18人罹難普悠瑪翻覆案！　司機尤振仲「過失致死」起訴

▲18人罹難、267人傷的普悠瑪案 宜蘭地檢6日說明案情。（圖／資料照／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男、林妍君、林昱萱／宜蘭報導

發生於2018年10月21日的普悠瑪翻覆案，當時造成18人罹難、267人受傷，而宜蘭地檢署經7個月調查後，6日司機尤振仲被依過失致死起訴，而檢方也於11時說明案情。另外，除了尤振仲以外，台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長，也都分別被起訴。

這起事故發生在2018年10月21日，當時台鐵6432次普悠瑪號，在宜蘭蘇澳新馬車站出軌翻覆，不幸釀成18人罹難、267人輕重傷，而48歲司機尤挀仲被宜蘭地檢依業務過失致死罪聲請羈押禁見。

重大傷亡發生後，10月22日深夜10點40分許，宜蘭地院隨即召開羈押庭審理。尤男在庭內問訊時態度消極、低落，雖在場有家屬請來義務律師陪同，但尤男卻果斷表示「不需要律師」、「不用了！」，讓家人相當意外。

▲檢察官說明案情。（圖／記者游芳男攝）



因尤男家人向地院表明有聘請律師，法庭人員等到23日凌晨0時許，尤男家人委任律師才趕到地院，但遞交空白委任狀給尤男簽字時，卻被尤男強烈拒絕，也不願在委任狀簽字，讓律師無法參與開庭。

此外，宜蘭地檢署於6日偵結，司機尤振仲被依過失致死起訴，而檢方將於11時出面說明案情，另外這起案件也引發各國媒體關注，因此檢方除了發布中文版新聞稿以外，也將發英文版的新聞稿說明。