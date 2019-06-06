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日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

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▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆釀成18死，台鐵向日商求償遭拒。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

普悠瑪翻覆釀成18人死亡，台鐵調查後發現主風泵存在異常問題，爆普悠瑪號出廠和交車時ATP遠端監控系統竟無接線，台鐵4月底發出律師函，向得標商日本住友商社究責，但對方卻是回函「該盡的責任都盡了，完全沒有責任」，台鐵將找律師研商，目前會扣住4.2億元保固保證金，交通部長林佳龍則說會依循法律途徑進行訴訟

普悠瑪號去年10月21日出軌，台鐵事後調查發現，普悠瑪號通車前，得標商日本住友商事和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）失職，普悠瑪號維修手冊針對主風泵用詞不同，包括主風泵、風泵、空壓機等，IV&V卻未發現， IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入。

請繼續往下閱讀...

台鐵機務處長宋鴻康表示日商回文內容全是推卸責任，宣稱其責任都已經完成並把問題都推給台鐵保養，但日車公司當時也自己發布新聞稿承認ATP遠端監控系統並未接線，有人員疏忽。

「日商回文內容看得讓人生氣，也毫無誠意。」宋鴻康邓會找鐵路局特約律師研商如何因應，擬走司法途徑提告，這次會收集更具體的資料，像是系統性的故障、設計等問題，原本4.2億元保固保證金還會繼續扣留，說不定還要跟日商請求更多賠償。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

▲交通部長林佳龍說將會依循法律途徑，並扣下4.2億保固保證金。（圖／記者胡順惠攝）

交通部長林佳龍也說，普悠瑪發生事故時，日商也有承認維修手冊有一些問題，雖然現在日車表達無須負責，但仍會循法律途徑進行訴訟，另外4.2億保固保證金會予以扣留，會急速展開訴訟，如果協商後日商仍不願意賠償，還是會採取法律途徑，目前在研究具體訴訟的法律條文。

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關鍵字：普悠瑪,尤振仲起訴,過失致死,日商求償,台鐵,林佳龍

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