普悠瑪事故日商拒償！　林佳龍：會依法律途徑訴訟





▲林佳龍談普悠瑪日商賠償問題。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／新北報導

台鐵普悠瑪去年10月發生翻覆意外，驚爆普悠瑪號出廠和交車時ATP遠端監控系統竟無接線，三名前局長及司機員等30人皆受懲處。交通部長林佳龍今（2）日出席「2019世界自行車日在台灣東北角」活動時說，日車當初也有承認維修手冊有一些問題，後續還是會依循法律途徑進行訴訟，4.2億保證金台鐵局仍會予以扣留，還在研究具體訴訟的法律條文。

台鐵4月底發出律師函，向得標商日本住友商社究責，但對方卻是回函「該盡的責任都盡了，完全沒有責任」。林佳龍表示，普悠瑪發生事故時，日商也有承認維修手冊有一些問題，雖然現在日車表達無須負責，但仍會循法律途徑進行訴訟，另外4.2億保固保證金會予以扣留，會急速展開訴訟，如果協商後日商仍不願意賠償，還是會採取法律途徑，目前在研究具體訴訟的法律條文。

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據了解，台鐵事後調查發現，普悠瑪號通車前，得標商日本住友商事和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）失職，普悠瑪號維修手冊針對主風泵用詞不同，包括主風泵、風泵、空壓機等，IV&V卻未發現， IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入。

台鐵機務處長宋鴻康昨日表示，日商回文內容全是推卸責任，宣稱其責任都已經完成並把問題都推給台鐵保養，但日車公司當時也自己發布新聞稿承認ATP遠端監控系統並未接線，有人員疏忽，「日商回文內容看得讓人生氣，也毫無誠意。」他說，下周會找鐵路局特約律師研商如何因應，擬走司法途徑提告。