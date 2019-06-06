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崔天凱：中國把生存權和發展權作為首要的基本人權

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▲大陸駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

▲大陸駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐美國大使崔天凱4日在美國《華盛頓時報》（The Washington Times）發表署名文章，敘述了中共自建政以來，在民主、人權方面的努力與成果。文章強調，大陸的公民選舉權、言論和宗教信仰自由，都受到憲法保障，「倒是那些標榜民主卻挾持民意的國家，要好好審視一下自己的民主是否異化了。」

這篇文章題為《要尊重中國人權與民主的事實》，文中寫道，中共建政70年來，「堅持把生存權和發展權作為首要的基本人權」，中國大陸人均預期壽命也從建政初期的35歲，成長為如今的77歲，比世界平均預期壽命72歲還要高，中國大陸還建成了世界最大規模的教育、社保、醫療和基層民主體系，尊重和保障人權也被寫入憲法。

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲崔天凱強調，外界誤解中國沒有民主。（圖／記者曾俊豪攝）

在民主議題方面，文章強調，外界誤解中國沒有民主，過去幾十年來，「我們堅持中國共產黨的領導、人民當家作主和依法治國有機統一」，全體人民依法管理國家各項事務、暢通表達利益要求、有效參與國家政治生活，反腐取得積極成效，權力運用得到有效制約和監督。

此外，文章也指出大陸的公民選舉權、言論自由和宗教信仰自由，這些都是受到憲法保障的，中國實行直接選舉和間接選舉相結合的選舉制度，「老百姓可以在傳統和新媒體各種平台上自由發表見解，當然任何違法、煽動仇恨等言行都必須被制止。」

文章舉例，中國有各類宗教信徒近2億，宗教教職人員38萬餘人，依法登記的宗教活動場所14.4萬處，「例如，西藏自治區有藏傳佛教活動場所1778處，住寺僧尼4.6萬多人。新疆自治區有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，比例超過許多穆斯林國家。」

文章結尾寫道，「保護人權永遠在路上。中國會努力做得更好。」

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關鍵字：崔天凱,華盛頓時報,中國人權,中國民主

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