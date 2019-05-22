引史諾登諷貿易戰　陸駐美大使崔天凱：受政治驅動

▲ 美中貿易磋商經歷許多波瀾。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

中國駐美大使崔天凱21日表示，雖然「美國一直反覆不定」，中國仍希望能夠透過對話談出結果，中方依然會保持理性，敞開貿易談判大門，並時時刻刻準備展開對話；他說明，華為只是一間普通的中國私營公司，美國所有針對的舉動都是「受政治驅動的」，是無端的指控。

崔天凱接受福克斯（Fox Broadcasting Company）專訪時提到，一分好的貿易協定應該基於互相尊重的想法，達成符合雙方利益的共識。他說明，也許對美國政府來說，美國的利益要擺在第一順位；對於中國政府而言，則需要捍衛自身國家及人民的利益，但從去年貿易談判開始，「美方一直在突然改變主意」，撕毀達成的協議。

他提及，中方在過程中不斷履行協議，也不想干涉美國內政，只想達成雙贏的共識。此外，他對華為事件說明，該公司只是一家私營公司，從未接受中國政府、解放軍及安全部門的補助，華盛頓認為的「華為監控說」毫無根據。

▼崔天凱指稱，華為被針對是受到政治因素影響。（圖／CFP）



崔天凱引述史諾登（Edward Joseph Snowden）事件說明，「做出這些監控指控的人，正是有此工作描述的人」，實在非常諷刺，「為什麼大家都這麼快就遺忘了，他們還記得嗎？史諾登幾年前到底揭露了甚麼，他們（美國政府）從未拿出證據，只是無端指責中國。」

史諾登是前美國中央情報局（CIA）職員，美國家安全域（NSA）外包技術員。他在2013年5月以「治療癲癇」為由，申請暫時離職並獲得批准；5月20日，他在香港的一間酒店將美國的「稜鏡計畫」透露給媒體《衛報》。

史諾登說明，自己會披露這些文件，是因為美國政府正在利用建造一組「龐大的監視器」。他提到，這個監視器將摧毀隱私、網際網路的自由與世界上人類的基本自由；而這種行為令他感到不安。

史諾登披露文件後，立刻遭到美國與英國的通緝；2013年6月23日，史諾登離開香港，前往莫斯科；2014年8月7日，史諾登獲得俄羅斯政府頒發的居住許可證，期限為3年；2017年1月，史諾登的居住許可再度被延長，時間到2020年。

▼史諾登。（圖／達志影像／美聯社）

