中國駐美大使稱「對話大門敞開」　批封鎖華為是政治考量

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨美方劍指多家中國科技業，中美貿易戰越演越烈，對此中國駐美國大使崔天凱在接受美媒採訪時強調，中國仍然準備好同美國進行對話，以達成協議，「我們的大門依舊敞開」。但他也批評，美方對華為等企業的封鎖，都是出於政治動機。

崔天凱在當地時間21日，接受美國福克斯電視台訪問，他率先開炮，指稱美國談判代表「經常」在最後一刻，退出部分貿易協議。

▲貿易戰越演越烈，華為遭美國封鎖。（圖／路透）

崔天凱強調，「我們仍然致力於我們承諾要做的事情，但是美方經常改變想法」。不過他也提到，中美對話的「大門仍然敞開」。

但值得注意的是，雖美國總統川普曾公開表示，希望在6月日本舉辦G20峰會期間，與中國國家主席習近平見面，但自從5月10日中美第十一輪磋商以來，雙方高層貿易談判代表之間，尚未公佈進一步的談判計劃。

另針對除關稅戰以外，美方近期封鎖中國通訊、科技業者，包括指標企業華為的舉動，崔天凱表示，美國對華為在安全方面的指責是沒有根據的。

他指稱，華為是一家私營公司，一家普通的中國私營公司，「針對華為的所有行動都是出於政治動機」。

據了解，美國總統川普先是在15日，簽署行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備；隨後，商務部長羅斯表示，中國華為技術有限公司和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單。上述舉動近日引發大批美國企業跟進表態。

目前，已有Google切斷華為手機在Android系統的使用權，包括應用程式商店、地圖、YouTube等服務，微軟也悄悄下架部分華為商品；同時，中國企業包括海康威視、聯想、中興等，都傳出被列入美方的封鎖名單。