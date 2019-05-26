崔天凱談華為批美「動用國家力量打壓」　阻礙科技進步獲利

▲Google停止華為部分合作。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰第11輪經貿談判本月中落幕，不過雙方未定出下一次貿易談判的具體安排。中國駐美大使崔天凱接受美媒專訪時表示，中美貿易談判之所以出現不確定性，很大程度上是因為美方頻繁改變立場，中方立場始終一貫，美方卻常常出爾反爾。在談到華為事件時，崔天凱認為，「美國政府動用國家力量打壓民營公司，華為的遭遇實在不同尋常」。

崔天凱近日接受彭博（Bloomberg）電視台訪問時表示，「我認為華為的遭遇實在不同尋常，不知道這些人想要以國家安全為藉口實現什麼樣的目的，他們真能藉此阻礙技術進步，剝奪人民從中受益的權利嗎？我不這麼認為。」他直言中美經貿談判，應建立在相互尊重、平等互利的基礎上，應該是一個平衡的進程。

▲中國駐美大使崔天凱談美中貿易戰。圖為資料照。（圖／CFP）

主持人問及「貿易談判如何解決存在很大的不確定性，這在短期內可能是不可逆轉的嗎？」對此，崔天凱表示，「中美貿易談判之所以出現不確定性，很大程度上是因為美方頻繁改變立場中方立場始終一貫，美方卻常常出爾反爾；至於中國對美投資，中國企業對來美投資滿懷熱情，但卻受到越來越多的限制，面臨很多壁壘，我不知道這是為什麼。」

崔天凱強調，兩國貿易談判的不確定性，很大程度上是美方經常改變立場的結果，「我們一直都很穩定，但他們經常在一夜之間改變主意。」他又說，去年5月雙方確實達成了某些共識，甚至發表了聯合聲明，是美方一夜之間改變了主意。

▲川、習兩人是否會在G20峰會期間舉行會晤，外界相當關注。（圖／路透社）

主持人接著再問，川普及習近平是否會在大阪G20峰會期間舉行會晤？對此，崔天凱表示，到目前為止，雙方官方層面尚未正式探討過兩國元首是否會晤，但這種可能性是存在的。

崔天凱最後強調，「我們對美方的訊息十分明確，那就是我們希望同美方一道，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，我們相信雙方可以合作的領域還在不斷擴大，應在互惠互利基礎上拓展合作。當然，中美之間總會有些分歧，應在相互尊重基礎上善加管控。」