崔天凱：將兩國競爭解讀為零和遊戲　對中美關係傷害很大

▲崔天凱認為現在有人將兩國的競爭解讀為零和遊戲，這種想法對中美關係傷害很大。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱8日表示，過去40年，中美關係的主流始終是合作和互利共贏，40年來中美兩國發生了很大變化，但兩國關係的主流不應改變，現在有人將兩國的競爭解讀為零和遊戲，這種想法對中美關係傷害很大。有學者表示，當兩國國經貿競爭和軍事摩擦加劇，「人文」的交流就是中美關係的減震器。

世界事務理事會密西根分會8日在大急流城舉辦中美建交40周年對話會，崔天凱應邀與美國前副國務卿伯恩斯就中美關係及兩國經貿問題、人文交流等對話交流。崔天凱表示，今年是中美建交40周年，中美建交與改革開放幾乎同步，這絕非偶然，中美之間存在分歧是正常的，重要的是雙方增進相互瞭解和理解，正確判斷對方的戰略意圖。

崔天凱指出，「『競爭』本不是一個壞詞，競爭在國家關係中也普遍存在。但現在有人將競爭解讀為零和遊戲、勝者通吃，乃至預定贏家，這種想法對中美關係傷害很大，應當堅決摒棄。」

▲張文宗認為人文交流是中美關係的緩衝器。（圖／路透社）

中國現代國際關係究院美國研究所副研究員張文宗則認為，當兩國經貿摩擦出現，兩國軍事層面競爭加劇的時候，反而是競爭面最小的人文領域，可以作為兩國關係的緩衝器，「中國和美國在推動人文交流方面做了大量的頂層設計，政府從戰略層面做了規劃，這些都為兩國人文交流作為源頭活水，戰略引領發揮巨大的作用。」

他強調，中美人文交流中應管理好價值觀的分歧，例如中國和美國都講制度自信，中國有4個自信，美國對他的價值觀和社會制度具有自信的，「所以，人文交流中，對對方帶有一定價值觀意味的也可以寬容對待，最重要的是遵守當地所在國的法律，以更好的心態進行互動，這樣能夠更好地管理分歧，面向未來」。

自從去年底孟晚舟事件後，中美關係持續緊張。崔天凱6日在慶祝中美建交40周年暨2019新春招待會上表示，為落實兩國元首達成的共識，中美兩國要促進相互瞭解、增進互信，避免戰略誤判；要對彼此保持開放、加強聯通；要加強人文交流、夯實兩國關係民意基礎；要妥善處理分歧，共同推動建設更加強勁、更加穩定的中美關係。