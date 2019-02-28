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崔天凱：陸改革「恐需5至10年」　盼美國容忍

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▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲崔天凱近日接受《南華早報》訪問提到他對中美經貿談判的看法。圖為資料照。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美第7輪經貿談判在美東時間24日落幕，雙方在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業等具體問題上有所進展，美方也因而延長關稅調漲的期限。中國駐美大使崔天凱27日接受《南華早報》訪問時表示，美方希望陸方做結構性的改變，但這可能需要5年至10年的時間才能完成。

據路透社報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）27日在國會聽證會時表示，即使美中達成協議以結束關稅戰，未來幾年美國也不能放棄對中國商品課徵關稅的態勢。

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲中美第7輪高級別經貿談判在美東時間24日落幕。（圖／美聯社）

中國駐美大使崔天凱本周三（27日）接受香港《南華早報》訪問時，談到他對貿易戰的看法。崔天凱提到，雖然可以在短時間內實現購買美國產品等承諾，但其他項目仍需經過中國大陸立法程序的改革，這過程可能需要5至10年才能完成。

至於那些改革項目需要多少耗時多年解決，崔天凱在訪問中並未明說，僅表示美國的一些要求與北京自己的長期經濟改革計劃一致。崔天凱稱，「不同議題的時間框架不同，問題是在某段時間內，中國大陸走多遠和多快」。此外，崔天凱也強調，既然美國政府尊重正當法律程序，那他希望華盛頓能夠保持容忍，給中國大陸一些改革的時間。

★圖片為版權照片，由美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：崔天凱,中美關係,中美角力,中美貿易戰,經貿會談,萊特海澤,北美要聞

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