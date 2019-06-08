端午連假不打烊　 環保局查獲工廠重油污染重罰

▲台南下營區一家工廠內貯油槽，因未妥善管理造成疏漏，環保局將依違反水污染防治法發處分，裁處新台幣600萬元以下罰緩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆大排重油污染排水，台南市環保局啟動緊急應變並循線稽查，發現為工廠重油疏漏造成河川污染，環保局除責令工廠立即採取緊急應變善後處理污染外，將依法告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

台南市環保局6月8日上午8時許接獲民眾通報，台南下營區麻豆大排橋頭段發現油污漫延數公里，環保局稽查科即刻派員至現場查看，排水內油品經判應屬重油類，此外依水體漫延狀況，恐有油污持續擴散之虞，現場立即啟動油污攔除作業，沿線佈置多道吸油棉索及吸油棉片，防止擴散下游。

環保局稽查科另派員分頭循線稽查污染源，發現油污為位於下營區一家工廠內貯油槽，因未妥善管理造成疏漏，環保局將依違反水污染防治法第28條規定告發處分，裁處新台幣600萬元以下罰緩，現場並命污染行為人，即刻進行水體油污清除作業，並限期完成改善，以維持水體環境品質。另有關相關污染應變投入之粍材亦將一併向工廠求償。

環保局局長林淵淙表示，環保局稽查無假期，24小時均有稽查人員值勤受理執行公害陳情案件，再次呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰市府鏟除不法業者之決心，針對違規污染業者，環保局皆將嚴查重罰阻止破壞環境之行為，更呼籲民眾爾後若發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800066666檢舉不法，台南市環保局將儘速派稽查員前往查處，全民攜手共維清新之環境品質。