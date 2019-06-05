　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長捐60萬給南庄國中了！明細曝光　「我沒給各位丟臉」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣議員鄭聚然與館長陳之漢「叫爸喊爹」之爭越演越烈。鄭聚然3日在臉書發文《請館長把『臭錢』收回去，別再欺辱苗栗人》等千字聲明。對此，館長5日仍履行自己日前答應的承諾，匯了60萬元給苗栗縣立南庄國中，並且留言「我沒給各位丟臉。」引發討論。

鄭聚然日前在議會質詢時，針對「陸商捐助南庄國中營養午餐捐款」問題，他表示「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」引發社會輿論。館長聽聞消息後氣得在臉書大罵，還說「10萬元給你，叫3天爸爸來聽聽」，隨後更因為鄭聚然反嗆「捐60萬，我就叫一聲爸」，使他答應「60萬我捐，爾後你自稱賣國賊即可。」

請繼續往下閱讀...

對此，館長5日在臉書上傳了一張轉帳明細，履行自己答應捐助60萬元的承諾，明細中可以看見收款人是「苗栗縣立南庄國民中學教育儲蓄戶」，轉帳金額則是60萬元且顯示交易成功。館長也留言說「60萬元已經匯款了，館長沒給各位丟臉。」

苗栗縣議員曾玟學也在臉書讚說，「各位觀眾，地表最強老爸上線啦」，館長確認60萬已經匯入南庄國中教育儲蓄戶，教育儲蓄戶是用來補助經濟弱勢學生的專用帳戶，補助對象是指家庭狀況屬低收入戶、中低收入戶、突遭變故及其他特殊狀況造成家庭經濟困難，上述情況致無法順利接受教育的在學學生。

曾玟學最後也留言說，「接下來，看鄭議員如何兌現承諾了。」

▲▼館長期待房價的「自然法則」會發生。（圖／翻攝館長直播）

▲館長留言說「我沒給各位丟臉。」（圖／翻攝館長直播）

其實館長答應捐款60萬元之後，南庄國中校長詹吉翔曾出面喊話，「如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，我們都樂觀其成，也深深表達感謝之意」、「有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。」婉拒館長60萬元捐款。

而議員鄭聚然3日仍在臉書以《請館長把臭錢收回去，別再欺辱苗栗人》為標題，發表了1540字聲明說，「館長不讀書、沒文化，滿口髒话，只會忽藍忽綠。利用百姓對現狀的不滿，製造對立，蹭熱度、拼流量，自己當網紅行銷生意賺「髒錢」。然後拿著幾個『臭錢』，就四處修理人」。雙方隔空交火越演越烈。

ET快訊
洗澡看不到O毛？醫曝「中8點症狀」身體出毛病　網崩潰了
保險套每盒數量分「3、6、12」？他神解背後原因　網笑噴：婚

關鍵字：館長,鄭聚然,陳之漢,60萬,南庄國中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

男友太嗨！25歲女肛門「爆出粉色鮑魚」…醫一摸狂噴血：好心疼

眼鏡男求職說出「9項技能」：我會做很多！　主管一看履歷嚇到

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

膽囊剖開！醫驚見上百顆「黑黃小子彈」...鋪成健康步道　網嚇傻：好痛

影／2款iPhone正式淘汰！蘋果iOS 13支援名單曝光　iPhone SE再戰一年

影／最容易單身的6大星座！牡羊座上榜　常「腦補」嚇壞對方

館長捐60萬給南庄國中了！明細曝光　「我沒給各位丟臉」

台灣藝術品從美國回家鄉！「順天美術館」捐600件館藏

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

館長捐60萬給南庄國中了！明細曝光　「我沒給各位丟臉」

台灣藝術品從美國回家鄉！「順天美術館」捐600件館藏

鄭鴻展PO「阿宅房間」微縮模型實品　網驚：超大箱會引發家庭失和！

華航宣布贊助雙龍國小韻律體操隊機票　幫助累積海外比賽經驗

好市多轉運神物！幸運男嗑完豬腳「爽中樂透2千」　網暴動：開搶了

星空聯盟「轉機合作夥伴」+1！　泰國微笑航空今年年底加入

端午連假最新天氣預報！一張圖看雨怎麼下　「上班日更明顯鋒面雨勢襲」

Uber司機周四會談「直播才要去」　王國材：癡癡的等他們來

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟1年」...浴室浮小掌印　她擲筊1小時淚崩

端午連假「3天塞車地雷路段」曝光　國5這一天最慘恐塞到深夜

寶可夢超巨大化！第八世代正統續作《寶可夢 劍/盾》公開詳情

Two Door Cinema Club隔六年實現承諾　8月首度來台開唱

不斷更新／閃電俠陳晨威場內全壘打　8局桃猿7：0統一

日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台　預計7月進駐微風南山

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」　OO情人想壞壞…那裡累炸了

奧客想棄單！網紅「密語暗示」暗諷：你韓國瑜？　他立刻刷卡付錢

台南新設施7米高衝進球池裡　「光雕瀑布溜滑梯」五歲以下免費

「消滅西門町攤販」一年檢舉上千次！魔人曝光被打　4次報警

快訊／索羅門「100日大限」決定是否斷交台灣！　外交部火速回應了

芒果產季來臨　黃偉哲：全力辦好台南國際芒果節為農爭利

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

好心載加油男！她外套「被沾精液..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

情侶騎車！熱褲妹白皙雙腿夾整路

小黃司機攔車嗆聲館長準備「街頭..

地鐵驚現背殺裸臀照…一條線網暈

他喪假帶全家散心…全勤+3天薪..

兒頭七寄居蟹走出冰櫃　母哭問…..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

強對流來襲！全台13縣市大雨特..

眼鏡男求職：我會做很多！主管看..

更多熱門

相關新聞

館長預告開戰酸民：是真帳號就告

館長陳之漢4日被新北地檢署依公然侮辱罪起訴，他在同日晚間9時的直播中談到與前新北市議員李婉鈺的紛爭，直言如果最後真的被認定有罪，將會對在網路上罵他的酸民們提告，「台灣法律就跟狗屎一樣爛」。

小黃司機攔車嗆聲館長準備「街頭格鬥」

館長嗆李婉鈺案：檢察官刁難我員工

館長嗆「你什麼咖」　鄭：巧言令色

館長被起訴火大9點開播　　李婉鈺爽回

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面