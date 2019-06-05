館長捐60萬給南庄國中了！明細曝光　「我沒給各位丟臉」

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣議員鄭聚然與館長陳之漢「叫爸喊爹」之爭越演越烈。鄭聚然3日在臉書發文《請館長把『臭錢』收回去，別再欺辱苗栗人》等千字聲明。對此，館長5日仍履行自己日前答應的承諾，匯了60萬元給苗栗縣立南庄國中，並且留言「我沒給各位丟臉。」引發討論。

鄭聚然日前在議會質詢時，針對「陸商捐助南庄國中營養午餐捐款」問題，他表示「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」引發社會輿論。館長聽聞消息後氣得在臉書大罵，還說「10萬元給你，叫3天爸爸來聽聽」，隨後更因為鄭聚然反嗆「捐60萬，我就叫一聲爸」，使他答應「60萬我捐，爾後你自稱賣國賊即可。」

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對此，館長5日在臉書上傳了一張轉帳明細，履行自己答應捐助60萬元的承諾，明細中可以看見收款人是「苗栗縣立南庄國民中學教育儲蓄戶」，轉帳金額則是60萬元且顯示交易成功。館長也留言說「60萬元已經匯款了，館長沒給各位丟臉。」

苗栗縣議員曾玟學也在臉書讚說，「各位觀眾，地表最強老爸上線啦」，館長確認60萬已經匯入南庄國中教育儲蓄戶，教育儲蓄戶是用來補助經濟弱勢學生的專用帳戶，補助對象是指家庭狀況屬低收入戶、中低收入戶、突遭變故及其他特殊狀況造成家庭經濟困難，上述情況致無法順利接受教育的在學學生。

曾玟學最後也留言說，「接下來，看鄭議員如何兌現承諾了。」

▲館長留言說「我沒給各位丟臉。」（圖／翻攝館長直播）

其實館長答應捐款60萬元之後，南庄國中校長詹吉翔曾出面喊話，「如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，我們都樂觀其成，也深深表達感謝之意」、「有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。」婉拒館長60萬元捐款。

而議員鄭聚然3日仍在臉書以《請館長把臭錢收回去，別再欺辱苗栗人》為標題，發表了1540字聲明說，「館長不讀書、沒文化，滿口髒话，只會忽藍忽綠。利用百姓對現狀的不滿，製造對立，蹭熱度、拼流量，自己當網紅行銷生意賺「髒錢」。然後拿著幾個『臭錢』，就四處修理人」。雙方隔空交火越演越烈。