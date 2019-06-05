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國民黨立委踢館中選會　李進勇稱「喉嚨不舒服」外出鎖門

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▲▼國民黨立委拜會中選會主委。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨立委拜會中選會主委。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

甫上任中選會主委的李進勇在就職交接典禮後，隨即拋出「公投與大選脫鉤」議題，並主張未來應該要訂出標準，「一定數量的公投」才能併大選舉行，完全展現民進黨處心積慮要把公投關回「鐵籠」的企圖。立法院國民黨團5日上午在總召曾銘宗率領下拜會李進勇，李卻以「喉嚨不舒服」為由，將主委辦公室大門深鎖。

在新任總召曾銘宗的帶領下，包括費鴻泰、賴士葆、呂玉玲、陳宜民、黃昭順、許毓仁、童惠珍、林麗蟬、陳玉珍等藍委，連袂前往中選會拜會李進勇，原本事前允諾接見的李進勇，最後一刻竟然以「喉嚨不舒服」為由，避不見面，放國會議員鴿子，曾銘宗對於李進勇鴕鳥行為，給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，5月28日民進黨挾著多數暴力，強行通過李進勇人事案，事前審查已經出現諸多爭議，人事案通過後，李進勇立刻露出蔡政府賦予任務的用意，對外主張「公投與大選脫鉤」、「從源頭管制」等違反選務中立的言論，令人感到不恥！

曾銘宗強調，李進勇上任第一天就不當發言，明顯違反中選會獨立精神，國民黨團有理由懷疑，民進黨在明年1月11日大選意圖作弊，要求李進勇說清楚、講明白，給社會大眾一個明確的交代，並允諾公、公正、公開做好民年大選工作。

原本同意接見國民黨團拜會的李進勇，在最後一刻由副主委陳朝建代為接見，並以「主委喉嚨不舒服」為由，拒絕和國民黨團見面。李進勇出爾反爾、不遵守承諾的態度，國民黨團表示難以接受，除了加以譴責外，針對中選會未來辦理公投業務，強烈表達為全民監督把關的立場。

▲▼國民黨立委拜會中選會主委。（圖／記者徐政璿攝）

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