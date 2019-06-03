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「漂浮厚奶茶」超解渴！IG打卡再抽cama咖啡豆18K金項鍊

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▲▼cama café新品 。（圖／業者提供）

▲cama café即日起推出「AFFOGATO香醇義式交響曲」，喝冰淇淋新品IG打卡抽18K咖啡豆金項鍊。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接夏日來臨，連鎖咖啡業者紛紛推出新品以及優惠搶客。其中，cama café則自即日起至7月21日推出3款新品，包含類甜點「阿芙佳朵Affogato」和「漂浮冰咖啡」、「漂浮厚奶茶」等，且還加碼祭出打卡抽金項鍊活動。

為搶攻冰飲商機，cama café推出新檔期「AFFOGATO香醇義式交響曲」，並祭出限期3款新品89折嚐鮮價優惠。另外，從6月3日至7月21日期間，在IG打卡還能抽cama咖啡豆18K金項鍊，由珠寶設計師姚樹君親自設計。

▲▼cama café新品 。（圖／業者提供）

另外，星巴克則於6/3、6/4連續兩天的16：00～20：00期間，推出「星光好友分享日」活動。活動當日於指定時段購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

除了連續兩天推出「星光好友分享日」活動，星巴克於6/5、6/6還推出「黑色奇蹟晨光好友分享日」活動，活動當天開店至11：00期間，購買兩杯相同冰熱/容量/口味的黑咖啡，第二杯由星巴克招待。黑咖啡品項包含美式咖啡、特選美式咖啡、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等。

不過，這兩個優惠活動於部分門市不適用，像是機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市，以及101 35F門市、漢中門市及車道服務等。如有變動請以星巴克網站公告為主。

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關鍵字：cama,咖啡,奶茶

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