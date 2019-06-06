另類台灣之光是你從小看到大的它！也是外國人最愛伴手禮！

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消費中心／綜合報導

說到能夠揚名世界、代表台灣驕傲的，除了電競及運動賽事之外，可曾有想過還有它？它是你從小看到大、是一種早已習慣的親切味道；在記憶中，它大多是父執一輩與尊友相聚搏感情的飲品，它看似樸素、沒有亮麗的光鮮外表，但因為它深藏的韻味及內涵，卻讓台灣被全世界所看見。它就是58度金門高粱酒。

金門高粱 。（圖／品牌提供）

58度金門高粱酒在2016年首次代表台灣參加被譽為酒界的奧斯卡金像獎的《舊金山世界烈酒競賽(San Francisco World Spirits Competition)》中，就以傲視全場的氣勢獲得全球白酒業最高殊榮的最佳白酒獎，今年再度參賽，同樣獲得超過40位評審一致肯定，成為首支榮獲兩次全場大獎的白酒，不僅讓世界看到最醇厚的台灣味，更穩坐台灣白酒界龍頭寶座，堪稱台灣之光！

其實58度金門高粱酒之所以能夠在國際烈酒競賽中屢屢締造佳績，根本原因要歸功於金門當地得天獨厚的風土條件。首要在終年陽光充足的旱地優質高粱，加上花岡片麻岩層層透濾純淨水質，以及從四面臨海的氣候中孕育出的獨特菌種，三者搭以遵循「純糧固態發酵」古法釀造，使58度金門高粱酒即使裝瓶後，還能繼續活化、持續熟成，就像是一瓶「活」的酒，這也正是所謂越陳越香、醞釀出58度金門高粱酒的絕世品味的最大秘密。其熟成千日後，陳年酒香繚繞，入喉餘香不斷，富含醬糧香氣與醇厚口感，喝一口讓五感皆有酣暢淋漓的享受。

金門高粱 。（圖／品牌提供）

這樣濃烈回甘的58度金門高粱酒，就如同台灣最美的風景「人」與「人」之間的情味牽絆，外表看似清淡澄澈，實地卻是強烈深厚，每一口所迸發出的香氣與勁道，那種餘韻無窮的感動，在在展現出台灣最道地的熱情與質樸。58度金門高粱酒不僅深受外國觀光遊客喜愛，在國人心中更有著不容小覷的地位、具有「國酒」之美譽，許多年輕人淺嚐過後一試成主顧，呼朋引伴分享中式白酒天然醇厚的獨特風味。不論是與好友把酒言歡，還是當伴手禮送給重要的人都非常適合。

創立於2000年的《舊金山世界烈酒競賽》是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，每年吸引世界各國著名酒廠參加，今年更創開會19年以來參賽數量最多、有近3000支來自界各地知名酒廠的精銳酒品角逐，競爭十分激烈。而58度金門高粱酒自2015年由黑松公司作為總代理之後，不斷積極推廣、自我突破，今年又在《舊金山世界烈酒競賽》以睥睨群雄之姿脫穎而出，足證其品質備受國際高度肯定，斐然佳績，顯見品牌對市場經營之強烈企圖心。下次有外國朋友來台灣玩時，別忘了推薦58度金門高粱酒，相信絕對不會讓人失望！

金門高粱 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：金門高粱,金門酒廠,白酒

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