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高齡工作者因工傷被離職！勞工局職災個管員介入協調結局超溫馨

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▲▼新北勞工局職災輔導就業。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞資問題時有所聞，這時勞工局與就服處就是小市民可以倚賴的機關單位。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

人生在世都怕有個萬一，害怕突如其來的病痛、無預警的財物損失、路上發生交通意外等，因此衍生出百百種的保險，企圖保障每個人的權益。但很多事以為都設想周到了，發生了以後才驚覺，金錢的賠償只能幫忙度過一時難關，要是原本的工作因此被影響，甚至面臨被離職的困境，未來的日子只會更加艱辛！幸好現在多數人都知道可以藉由勞工局的幫忙，與資方進行勞資爭議調解，然而在這段調解的「空窗期」，勞工局其實也有更實際的幫助。

兩年前，當時66歲、擔任清潔人員的陳重財，在工作時因所處位置地形陡峭，加上忽然有汽車從道路上方疾駛而來，讓牽著機車準備前往下個工作點的他受到驚嚇，因此被機車壓傷送醫急診。然而臨近醫院因設備不足等因素，誤判他僅受到皮外傷和扭傷，由於受傷的左腳持續腫痛不退，一個多月後到馬偕醫院骨科就診，才發現其實傷得嚴重，左腳足部的第一蹠骨已經骨折，不僅需要用石膏固定治療，醫生更建議要復健治療。

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▲▼新北勞工局職災輔導就業。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北勞工局職災輔導就業。（圖／記者湯興漢攝）

▲工傷意外讓陳重財一度失去原本穩定的工作，在勞工局與就服處的幫忙下，終於找到符合期望的工作。

和許多職災勞工一樣，陳重財工資補償及復工問題，面臨與雇主進行勞資爭議調解，在結束爭議後選擇離開原職場。但離職後的他，因無工作收入，經濟陷困，幸好接獲到新北市勞工局主動關懷問卷，他便將自己的困難主動向新北市勞工局反應，由職災個案管理員（簡稱個管員）密切聯繫下，再由新北市就業服務處(簡稱就服處)幫忙就業媒合，終於在今年4月找到新工作！陳重財在受訪時頻頻稱讚一路以來幫忙他的個管員們「真的是我的天使、貴人」，對於重新回到職場，他更開玩笑地說：「很高興還有被利用的價值。」可見經濟協助真的只能救急，傷好了以後，勞工還是希望能好好工作、踏實過日子。

新北市勞工局表示，類似陳重財的個案，在申請勞保給付且核定通過後，勞動部就會轉資料過來，個管員接著會先寄出關懷問卷或以電訪方式與個案聯繫，評估職災個案 需求後，就會進一步協助或連結個案所需資源。若有類似陳重財屬於中低收入戶、離異、獨自租屋等急迫性的經濟問題，個管員還會先協助尋找社福中心或民間單位的急難救助資源，給予最直接的經濟扶助，避免勞工孤立無援。陳重財也感嘆，若不是有個管員幫忙，真的不知道有這些補助可以救急！

雖然中間經過多次面試未獲錄取，但在勞工局與就服站處的多方幫忙下，陳重財還是找到期望中的工作。個管員表示，幫助勞工重回職場還不夠，他們也會針對個別狀況定期追蹤，勞工能夠再次適應職場工作、與同事保持友好的人際關係，也是就業服務一個很重要的目標！

勞工局。（圖／勞工局提供）

▲工作受傷了該怎麼辦？如有職災問題，可以上新北勞動雲尋求相關資源協助。（圖／翻攝自新北勞動雲）

新北市的勞動人口高居全國之冠，每年接獲職業災害案件通報數約8,000件，所以自97年起即開辦「職業災害勞工個案主動服務」，設置專屬服務窗口，為職災勞工提供主動式服務，除協助勞工本人或家屬申請慰助金外，並依職災勞工個別需求，連結法律、經濟、醫療、社會福利、心理及職重就服等公私部門資源，提供適切服務，降低職業災害對個人及家庭可能產生的衝擊。再者由於勞工發生職災後，在不了解如何尋求協助的情況下，經常得獨自面對經濟、心理、勞工權益、勞資爭議等問題，為了讓雇主負起應盡的補償或賠償責任，勞工局整合各項資源，由職災個管員專責協助勞工爭取自身權益，最後順利重返職場。

新北市勞工局不僅設置職災勞工專屬服務窗口，並建立多元通報管道，包括勞工主動通報、勞檢單位通報、內部單位轉介，醫療院所、區公所、消防警政單位、社福與NGO團體等轉介，以及每個月透過勞保局職災給付名冊取得職災勞工聯繫資訊，積極照顧到每一位職災勞工。此外，也陸續與各產職業工會、事業單位及民間單位進行聯繫，以拓展業務宣導，讓職災資訊更方便取得，讓勞工不感到徬徨無助。

(新北市政府勞工局廣告)
 

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關鍵字：非自願離職,勞工局,勞資糾紛,就業服務站

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