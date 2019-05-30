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坐停車場地上調解罷工　型男談判專家廖武輝靠路跑紓壓

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▲▼美堤食品因長期苛扣移工薪水，引發越南移工發起罷工抗議。（圖／翻攝自新北市勞工局官網）

▲廖武輝(左下)接獲外勞罷工通報，立刻趕往現場席地而坐主持勞資協調。（圖／翻攝自新北市勞工局官網）

記者劉昌松／台北報導

2019年5月3日，位於新北市汐止的美堤食品爆發無預警罷工事件，74名越南外勞不滿遭苛扣加班費，為求盡速解決爭議，新北市勞工局的型男科長廖武輝，一趕到現場就直接在工廠的停車場席地而坐，主持勞資協調，迅速務實的態度，促成資方允諾給付逾4千萬元的天價工資，讓罷工一天落幕。

▲▼新北市勞工局外勞服務科長廖武輝。（圖／記者劉昌松翻攝廖武輝臉書）

▲廖武輝參加過國內外多場路跑賽事。（圖／翻攝臉書，下同）

當時勞工局調停成功後，對資方展開勞檢，發現美堤客戶疑因罷工事件而產生疑慮抽單，不到1個月，外勞們不滿有同鄉遭無預警資遣，再次抗議懷疑資方秋後算帳；廖武輝認為，美堤稱業務緊縮是可預期的理由、應非無故突襲，會盡快確認雇主是否有秋後算帳等違法事項，廖態度淡定如同他路跑時總是自信的笑容。

▲▼新北市勞工局外勞服務科長廖武輝。（圖／記者劉昌松翻攝廖武輝臉書）

38歲的廖武輝剛取得法律碩士學位，2013年從新北市府工程部門轉為負責外籍勞工事務，在勞工局工作期間，因為單位舉辦路跑活動，廖首度報名9公里路跑，賽前練習從沒完成過，賽事當天和同事朋友一起跑完全程，獲得成就感，也對路跑產生興趣。

廖武輝現在每到周末假日就會參加國內大小賽事，有機會也到國外跑馬拉松，個人最佳成績則是新店碧潭32公里，用了2小時20多分鐘，拿到總排名第一，最喜歡的則是可以和家人一起參加的河濱夜跑活動。

▲▼新北市勞工局外勞服務科長廖武輝。（圖／記者劉昌松翻攝廖武輝臉書）

就像第一次親上勞資爭議火線，當時2017年世大運選手村營造業者的140多位印尼勞工面臨遣返爭議，廖武輝主持3次協調，歷時1個多月才讓事情落幕，他認為工作上除了要了解勞資糾紛起因，還要知道周邊延伸議題，才能對勞資雙方做最適合的調解爭議，路跑也要了解自己狀況，調整節奏，「我會一直維持下去，想看看自己可以跑多遠。」

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關鍵字：勞資糾紛,新北市,勞工局,外勞,外籍勞工,勞資,調解,罷工,廖武輝

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