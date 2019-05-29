996風暴／馬雲放話「這是巨大的福氣」　勞工怒：要你往死裡幹

▲「966」是指員工每天上午9點到班，一直工作到晚上9點，並且每週工作6天。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「966工時制」可以說打翻大陸勞資雙方「信任的小船」，以阿里巴巴董事長馬雲為例，他曾表示「996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人就算想都沒有機會」。此言一出，引起勞工階層反擊，認為「這是要你往死裡幹的節奏啊」、「普通員工沒有股份，只是發發薪水，你跟人談激情談熱愛，扯啥呢？」

▲北京中關村被稱為「中國的矽谷」。（圖／CFP）

北京西北五環外有著名的中關村軟體園，駐紮著騰訊、百度、新浪、網易等知名互聯網公司總部，不僅是大陸網路巨頭群聚之地，這裡也是「996工時制」的「重災區」。

舉例來說，中關村下班的高峰期是晚上9點以後，路上擠滿了計程車、公車、私家車；到了晚上10點，地鐵站擠滿剛下班的人潮；從半夜12點一直到淩晨4、5點，百度、聯想、騰訊的辦公大樓都還燈火通明。當地交警說，看過不少淩晨3、4點才下班的。

據了解，阿里巴巴加班分為4個階段，第一批加班到8點，為最早的時段；第二批加班到10點，是最多人下班的時間；第三批加班到凌晨1點才走；最後一批則是直接通宵加班。

▲華為的加班「非常慘烈」，但18萬員工人均年收入可達人民幣110萬元（約新台幣501萬元）。（圖／路透）

此外，也有京東的員工在網路上po出考勤表，上面顯示他每天早上9點上班，下班幾乎都是晚上10點以後，且周六也要去上班，讓他實在承受不住。

但要談「加班文化」，京東還是略輸華為一籌。在晚上8點半的時候，不用指望有人會從華為走出來，因為員工們的下班時間集中在深夜11點，甚至每個人進公司後，都會準備加班睡覺的專用床墊。不過，即使華為加班狀況非常嚴重，但員工卻認為「雖然我們睡的少，但是我們賺的多啊！」

▲馬雲對966發表言論。 （圖／路透社）

至於「996工作制」引起關注，大陸商業巨頭們也跳出來表態。阿里巴巴董事長馬雲4月曾表示，996是一種「巨大的福氣」，很多公司、很多人想996都沒有機會，如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？

他還說，「所以我們說加入阿里，你要做好準備一天12個小時，否則你來阿里幹什麼？我們不缺8小時上班很舒服的人，這就是生活，你選擇了一個中國今天排名第一的公司，第一是要付出代價的。」

▲劉強東曾表示，京東已經四、五年沒有實施末位淘汰制。（圖／CFP）

京東CEO劉強東則認為，「混日子的人不是我的兄弟，真正的兄弟一定是一起拚殺於江湖，一起承擔責任和壓力，一起享受成功的成果的人。」，但他也提到，「京東永遠不會強制員工995或者996，但是每一個京東人都必須具備拚搏精神。」

面對這些企業主的言論，有大陸網友直言，「劉強東是資本家，馬雲又何嘗不是」、「 996都已經不能讓資本家滿意，這是要你往死裡幹的節奏啊」、「好了好了，我快被老闆們的夢想窒息了，什麼時候能被老闆的錢窒息」、「老闆加班那因為他們是創始人，他們有原始股，普通員工沒有足夠的激勵，只是發發薪水，你跟人談激情談熱愛，扯啥呢？」。

醫界也點出「996」的問題，杭州康大夫國際醫院放射科徐主任透露，自己曾遇過幾個23、24歲的年輕人也查出腦部血管阻塞問題，他們都有共同的特點，就是熬夜、壓力大、睡得少。

甚至有一名30多歲的男病患在IT行業擔任工程師，事發當天，公司連續開了12個小時會議，前一晚還加班到9、10點才回家，結果竟在公司廁所猝死；去世時，兒子還不到10歲。

大陸官媒《新華社》則針對996發文，表示這種制度換算下來每週工時「最低也達到72小時」，明顯是違反勞動法；一些企業強制推行的996工作制「就是在透支健康、透支未來」，這種作法「恰恰是對奮鬥者的傷害」，同時「也是對奮鬥精神的誤讀」。