烏來南勢溪失蹤釣客找到了　俯趴溪水淺灘死亡…妻淚崩

▲搜救人員在南勢溪下游淺灘處，發現陳男遺體，研判遭湍急溪流沖下溺斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子3天前開車到新店區烏來區釣魚，自此失去聯繫，家屬心急如焚報警協尋，警方2日找到他的車，搜救隊沿著南勢溪谷往下游搜尋未尋獲，後因天色漸暗停止搜救，翌日上午在下游河床淺溪處找到他的遺體，警方已通知家屬並報請檢察官相驗，釐清死因。

▼搜救人員陳男遺體拉上岸邊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2日下午1時許，警方接獲婦人報案指稱，49歲的陳姓丈夫喜歡釣魚，時常到烏來釣香魚；5月31日上午6時許，獨自開車到新北市新店區烏來的南勢溪釣魚，2天後卻不見丈夫回家，期間也毫無音訊，於是報警協尋。

警消獲報後當天派出40名消防員、12名警力，在新北市107線省道12K處，找到陳男小客車，車上沒有私人物品，於是大批搜救隊從11.5K下切溪谷往下游方向搜尋卻毫無所獲，後因天色漸暗停止搜救。

3日上午搜救人員再度整裝出發，上午10時許，在107縣道12.3K河床處尋獲失蹤的陳姓男子，當時他俯趴在溪水淺灘中，明顯無生命跡象，旁邊也沒有釣魚用具，研判在上游釣魚時，遭湍急溪水沖走溺斃，目前已通知家屬到場確認並協助後續相驗事宜。