爬上聖母峰的登山實錄！他細數死亡細節：這是一個真實的、人死去的地方…

▲聖母峰攻頂之路非常艱辛。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

聖母峰（珠穆朗瑪峰，Everest）今年攀登人數創新高，卻也在短短13天內有11人死亡，成為近4年來聖母峰攻頂死亡率最高的一次。一名34歲的登山家伊恩（Ian Stewart）細細描述了攻頂聖母峰的一切細節，他活了下來，但友人卻悲慘死去。

據CNN報導，伊恩在他的結婚一週年紀念日前一天，告別他的妻子，「我保證我會回家，我不會把攻頂放在我的安全之上」，接著以他過去10年挑戰5大洲最高峰成功的經驗，準備完成他的童年夢想──攻頂聖母峰。

然而這只是惡夢的開始，伊恩描述了一切有多麼不穩定又令人傷腦筋。他說，最初所有人都是透過移動到不同的海拔營地來測試自己，但冰天雪地中只有扭曲的梯子、小小的帳篷，卻圍繞著大量沒經驗的登山者，「我們看到很多人被短繩綁在冰瀑裡，接著被拖上來」、「如果你過不了那段路，上山就會很艱難」。

伊恩從網路瘋傳的照片中，得知聖母峰上很擁擠，但他還不知道天氣及擁擠意味著什麼，直到他親眼看見凍傷的人被夏爾巴人嚮導拖下山，「他們尖叫著向夏爾巴人祈求停留並休息，但夏爾巴人不願，『如果你想要活下來並有機會離開，我們就必須把你拉到營地，讓直升機載你離開』。」直到這一刻，伊恩才明白這個攻頂之路真的不是開玩笑的。

伊恩很幸運以不錯的速度出發，但他卻在接近山頂的地方遇到交通堵塞，有人走到頂部要返程，有人又要攻頂，所有行動都在一個非常狹窄的單排壁架中進行，「你不能真正的移動，因為在壁架及8000英呎以下之間，沒有任何東西。」

▲聖母峰上塞滿人潮，但所有人又幾乎動彈不得。（圖／翻攝自Facebook／Imagine Nepal）

就在塞車的路程裡，伊恩看見了死亡的登山者，即使有心理準備仍然感覺不舒服，且他自己所帶的2個氧氣罐幾乎快不夠用，明明計算約8小時就能到達山頂，他卻花了足足12小時，「在峰頂上，我第一次感到恐慌，我和我們嚮導站在峰頂，他看著我說『我們都缺氧，我們得走了』。」

不過，伊恩也沒有順利下山。他在一塊幾乎垂直的岩石面遇到瓶頸，「只剩2.5小時的氧氣，我卻坐在那裡40至45分鐘，你只能眼睜睜看著時間一點點減少」。更可怕的是，所有人因為排隊下山而暴怒、尖叫互罵，「聖母峰不是學習登山的好地方」。

就在這時，又有暴風雨來襲，幾乎是雪上加霜。「呼嘯的寒風向你襲來，你看著山上到處都是人，你心想沒有人能活下來。」伊恩說，他不敢相信沒有更多人死亡，這麼多沒有經驗的人，大家都在大喊大叫，氧氣又快用完，彷彿人們都已經瘋了。

最後，伊恩靠著對妻子的承諾，且好運遇上一名嚮導多帶了一瓶氧氣，他真的順利下山了。不過，「當我走到下山的盡頭時，我開始大哭起來，為自己差點沒能實現承諾而憤怒，更因為羞愧和尷尬。」

▲聖母峰上實際死亡的登山客，被夏爾巴人嚮導拖下山。（圖／翻攝自Instagram／The SUN）

可惜，伊恩的44歲友人羅賓（Robin Haynes Fisher）沒有那麼好運。羅賓才到營地就感冒了一場，並選擇晚了幾天出發，以為能夠避開攻頂人群，並接受了伊恩的許多建議，甚至讓伊恩帶話給他女友，誰料，羅賓才出發不久就傳出死亡消息。

伊恩幾乎嚇呆，他想著羅賓目前身體狀況沒問題，心情也很好，更不用說本來就是有體力、也訓練過的經驗者，沒想到卻從100米的山頂摔下來，「夏爾巴人嚮導試著給羅賓換氧氣、給水喝，讓羅賓醒過來，但羅賓就是走了。」

伊恩認為，因為天氣因素、當局發放過多登山許可，以及登山者缺乏經驗等，導致今年是有史以來死亡率最高的一次，「來到我所敬畏的這座山，我的夢想成真了，我爬上了這座山，但我已經厭倦了這裡的景色，這是一個真實的、人死去的地方，他們無法度過餘生，他們總在追逐一座山。」

▼影片取自CNN，如遭刪除請見諒。