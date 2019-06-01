喝酒、拉K「開車撞山壁」　副駕駛慘死...法庭上竟出現大逆轉

▲范男坦承開車前拉K與喝酒，但否認酒駕肇事致死。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子開車行進間與友人吵架發生車禍導致友人喪命。由於男子雖有酒精及K他命反應，但法官調查發現，其直線及平衡、畫同心圓測試均正常，無法認定他因服用酒類、施用毒品而車禍致人於死，因此僅能就過失致死罪論罪，依犯過失致人於死罪判范男8月徒刑。緩刑4年，期間保護管束，並接受法治教育3場。

24歲的范男，2018年8月底晚間與友人聚會先拉K再喝酒，之後范男開車載好友廖男行經峨眉台三線時與廖男發生爭吵，因范情緒激動，超速開到時速70、80，於過彎時先撞上2根電桿，再撞上山壁，廖男傷重身亡，而范男僅受輕傷。

法官調查，當時雖天色昏暗，但夜間有照明，視距良好，沒有無法注意的事，且從肇事車輛車身嚴重程度看來，證明范男沒有注意車前狀況，且車速極快，導致在過彎時，閃避不及撞電桿，確有過失，與死者死因有因果關係。

范男坦承肇事，他向法官坦承開車前拉K與喝酒，但否認酒駕肇事致死，范表示，因為當時與廖男吵架才未注意前方視線，導致煞車不及，撞上電線桿與山壁，車禍發生並非喝酒及施用毒品才導致。

法官認為，由於范男酒精濃度0.14毫克、尿液K他命反應呈現陽性反應，但未能測出濃度，證明肇事前曾飲酒及拉K的事實，不過，范男直線及平衡、畫同心圓測試均正常，顯見酒後及拉K後並無意識不清或控制力減弱，無法認定范男服用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛因而致人於死的犯行，因此僅能就過失致死罪論罪。

法官審酌，范因超速行駛，分心而未注意車前狀況，致過彎時肇禍，考量范男與死者家屬以160萬元賠償，達成和解，並獲諒解，因此依犯過失致人於死罪判范男8月徒刑。緩刑4年，期間保護管束，並接受法治教育3場。

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