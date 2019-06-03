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LINE分享虐童「看我怎麼玩他」致死　保母男友遭判11年10月

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▲▼示意圖,孩子,兒童,孤單,寂寞,哭,難過,害怕,背影,社會,關懷（圖／123RF）

▲許女1歲兒遭高男、杜女情侶檔虐死，高分院重判11年10個月。圖為示意照。（圖／123RF）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名無照的杜姓保母，2015年9月間受許姓女子託付照1歲的兒子，因不滿男童常哭鬧不停，於是夥同高姓男友毆打掌摑樣樣來，甚至將香菸硬塞到他嘴巴，最後男童因為頭部受重創死亡；高雄高分院審理後，將高男依傷害致死罪判處11年10個月，杜女則維持原判2年6個月。

杜女在2015年9月份時，受許女託付照顧年僅1歲的男童，雙方談定每週照顧5天，每月費用2萬3千元，但杜女因孩童哭鬧以及亂扔東西，加上不停吵鬧並欺負杜女兒子，只好處罰男童罰站，事後杜女向高姓男友抱怨，高男揚言要毆打男童、朝他嘴裡塞布。當晚高男獨自照顧男童，果真毆打男童並讓他無法入睡。

不過，2人誇張的行徑並不僅止於此，甚至還在LINE上互傳虐待訊息，例如「剛修理完」、「持續跪地中」、「他快被我打死了」等話語，為避免整起事件曝光，還詢問紅腫部分要怎麼推散，以及「看我怎麼玩他」。2015年9月19日，高男在辦公室虐打許童時，許童全身癱軟倒地昏迷，送醫緊急搶救6天宣告不治，死因為男童被搧耳光後導致腦部受創出血致死。案經高雄高分院審理後，依傷害致死罪重判高男11年10個月，杜女仍維持2年6個月原判。

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關鍵字：虐待,幼童,死亡

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