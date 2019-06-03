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洪秀柱受港媒專訪：按照憲法「現在就是一國兩制」

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▲▼國民黨前主席洪秀柱率團訪問北京，13日上午與北京民間團體召開座談，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍出席。（圖／記者陳政錄攝）

▲洪秀柱上月率團訪問北京。（圖／記者陳政錄攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國民黨前主席洪秀柱近日接受《中評社》專訪時指出，藍營有些人連「我是中國人」都不願意講，現在檯面上「統一」兩個字還是不講，「但這是憲法，有什麼不能講的？」她並提到，按照憲法來講，現在就是「一國兩制」，「憲法觀念來看，我們是一個中國，但管不到大陸地區，台灣管台灣，這不是一國兩制嗎？」

洪秀柱5月中赴北京與大陸國家政協主席汪洋會面，並在北京師範大學發表演。關於陸方對和平協議的態度，洪秀柱表示，大陸並不排斥，習近平的講話也有提到，所以大陸並不是很排斥。其實世界各國有很多和平協議模式，真的要談，要執政者才能進入實質探討。

洪秀柱提到，她一再強調和平協議只是我們邁向統一的中間過程，不是說今天有了和平協議就了了，「雖然我一直被人家抨擊，好像我的說法是非主流，但是按照憲法來看兩岸問題，憲法增修條文很清楚載明『在國家統一前』，可見我們國家的目標很清楚就是統一。」

▼洪秀柱在北京與大陸國家政協主席汪洋會面。

▲中國國民黨前主席洪秀柱會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

洪秀柱說，「所以我常講大陸宣稱的主權，跟我們宣示的主權就是重疊的，主權範圍是重疊的，他泥中有我，我泥中有他，只是因為國共內戰的結果，我們事實呈現分治的現況，我以前一直在講我們是分治不分裂，分裂就是搞獨立，我們不分裂就是一個中國原則，分治是現實的問題。」

洪秀柱還說，和平協議的訂定，只是要邁向未來統一的目標中間的一個過程，「這以前我在選2016時特別提到和平協議，兩岸到底什麼關係，我們要爭取什麼樣的國際參與空間，我們的軍事互信機制要怎麼建立，這都是為了政府公權力結構下去談可能會碰觸到的非常重要問題，這問題解決是為了兩岸共同朝向未來國家統一邁進。」

洪秀柱強調，過去她談和平協議好像妖魔鬼怪，現在有幾個藍營重量級的人也都談了，吳敦義也講了，「以前藍營有些人連『我是中國人』都不願意講，現在檯面上『統一』兩個字還是不講，但這是憲法有什麼不能講的？憲法白紙黑字寫得，就是統一前的需要，這表示未來是統一的，所以我們當然要為這個遠程目標做些因應準備。」

面對國民黨初選的問題，洪秀柱回應，她較不願談初選，現在國民黨或泛藍缺少一個沒有私心的公共平台，對外面要立刻反制或澄清人家的抹黑跟汙衊，這做得不夠，包括民進黨亂講，譬如九二共識就是一國兩制，根本胡說八道，完全兩回事，但老百姓搞不清楚，誰講一國兩制好像要毀滅台灣一樣，「按照憲法來講，現在就是一國兩制啊，憲法觀念來看，我們是一個中國，但管不到大陸地區，台灣管台灣，這不是一國兩制嗎？」

洪秀柱並指出，「我們的籌碼愈來愈少，應該要到更多有利我們的條件，因為他們太大了，我們太小了，我們怎麼辦呢？就在還有籌碼狀況下，以小事大用智慧，大事小用仁，這才是解決問題的方式。」

▲中國國民黨前主席洪秀柱會見大陸全國政協主席、對台工作領導小組副組長汪洋。（圖／記者陳政錄攝）
 

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關鍵字：洪秀柱,一國兩制,國民黨初選

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