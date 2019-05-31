柯文哲「一國兩制都不要講」　賴清德：鴕鳥心態無法守護台灣

▲賴清德指出，台灣反對一個中國原則、一國兩制，任何政治人物都不能有鴕鳥心態，否則無法守護台灣。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德5月31日下午，到台南市快樂聯播網專訪前表示，他是最有能力守護台灣、發展經濟的人，對於柯文哲說「一國兩制」最好什麼都不要說一事，賴清德強調，任何政治人物對「一國兩制」都不能視而不見，鴕鳥心態無法守護台灣，他請民眾在民進黨電話民調時堅定支持他。

賴清德說，他今天特別回台南到快樂聯播網受訪拜票，闡述達他的參選理念， 他也錄製一支廣告，在各電台播放拜票，錄音內容是賴清德是未來最有能力守護台灣、發展經濟，改善國人生活的人，在6月10日至14日晚上6時至10時民進黨電話民調時，堅定表達唯一支持賴清德，賴清德感謝及拜託大家。賴清德並再次強調他是最有能力守護台灣、發展經濟的人。

針對蔡英文總統31日上午來到台南市，外界有固椿拔椿之說，以「無米樂」聞名全台的國策顧問「崑濱伯」黃崑濱，受訪時表態支持總統蔡英文連任，崑濱伯認為前行政院長賴清德可以再等1屆，希望這次2人可以攜手合作，延續民進黨執政。對此賴清德則說，蔡英文總統來台南，遠來是客，崑濱伯以禮相待也是應該，不必想太多。

另外，針對台北市長柯文哲說一國兩制最好什麼都不要說一事，賴清德說習近平公開習五點併吞台灣的期程，同時將台灣指向香港、澳門「一國兩制」模式是事實，任何關心台灣前途的任何政治人物都不能視而不見，更不可以鴕鳥心態。

賴清德說，在議會備詢，韓國瑜市長在中國參訪時，並沒有反對一國兩制，但回到高市接受議員質詢時，他表達反對一國兩制，這樣也受到國人的批評，因他在中國強烈主張支持九二共識，並認為九二共識是兩岸的定海神針，但沒有講反對一個中國原則，爭取一中各表的空間，也沒反對一國兩制，反對台灣當作第二個香港或澳門，等回到國內才說反對一國兩制，國人都批評他。

賴清德說，柯文哲市長在議會接受質詢時，很可惜沒有表明台灣的立場與表達主流民意，台灣是一個主權獨立的國家，與中國互不隸屬，台灣反對一個中國原則及一國兩制，柯市長只求不要理中國，這種鴕鳥心態是無法守護台灣的，只有賴清德最有能力守護台灣、發展經濟，改善國人生活，希望國人能支持賴清德。