陸防長魏鳳和嗆不惜一戰　陸委會反擊：和平發展是世紀謊言

▲大陸國防部長魏鳳和 。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／台北報導

大陸國防部長魏鳳和在香格里拉對話會議上指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，若有人膽敢把台灣從中國分割出去，中國軍隊別無選擇將不惜一戰。對此，陸委會2日下午回應，北京當局霸權擴張的野心不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮，而其倡議「和平發展」也早已被國際公認為世紀謊言。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅臺灣及區域安全，臺灣絕不接受。

陸委會提到，「習五條」後，大陸持續擴大對臺政軍威脅及統戰分化力度，解放軍機艦頻繁在臺灣周邊巡航，脅迫臺灣接受其錯誤的「一國兩制」主張。臺灣處於抵禦集權擴張的最前緣，會持續強化自我防衛能力、捍衛國家主權及民主體制，積極與理念相近的國家深化合作，在印太地區扮演負責任的夥伴角色。

第18屆香格里拉對話會31日在新加坡開幕，約40個國家的國防部長、軍官和專家學者與會，聚焦亞太地區安全新挑戰。中國國務委員兼國防部長魏鳳和率團出席會議，以「中國與國際安全合作」議題作大會發言，並會見多國代表團團長。

《環球時報》報導，魏鳳和在對話會上表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」

他還提到，世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。去年他訪問美國時，美國朋友告訴他，林肯領導打贏了南北戰爭、防止了美國國家分裂，因此成為美國歷史上最偉大的總統。美國統一不可分割，中國當然也統一不可分割。「中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？」