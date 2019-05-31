6成青壯族群贊成手機民調　郭台銘：民進黨敢做，為何國民黨不敢？

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選敲定納入50%手機民調，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘表示，「民進黨敢做的事情，為什麼國民黨不敢做」，年輕族群和想拚經濟的人，可能不會在家中接電話，應該把手機納入民調，但是「國民黨沒人理我」。《ETtoday新聞雲》民調也顯示，有高達6成以上高知識青壯族群贊成納入手機民調。

▲郭台銘強調要將手機納入初選民調。（資料照／記者李毓康攝）

郭台銘其實早在5月13日與國民黨主席吳敦義會面後即發表聲明，主張總統初選一定要納入手機民調，並且舉辦辯論會，但這兩項建議並沒有被採納。他呼籲國民黨中央，應該要效法民進黨將手機民調納入這次的總統初選，「我相信自己的支持者是年輕族群和想拚經濟的人，但他們都會出門拚經濟，可能不會待在家中。」

郭董認為，現代人使用手機頻率非常高，就算在家也少用桌機，選民最關心的是經濟議題，但現在的民調似乎都沒反映這個部分。他再次強調，國民黨應該加入手機民調，至於比例多少由黨中央決定，「我天天呼籲這個東西，沒有人理我，還挺我？」相對於黨中央執意不納入手機民調現況，被郭董批評不敢接受民主初選程序的蔡英文，在提出使用手機進行民調的這個部分，郭台銘則支持蔡英文的訴求。

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▲總統初選民調納入「手機民調」贊成度。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

《ETtoday新聞雲》在5月16-20日進行的調查也顯示出，針對郭台銘提出的「黨內總統初選民調應該納入『手機民調』」選項，有高達61.8%受訪者表示贊成，僅23.5%表示不贊成。

▲總統初選民調納入「手機民調」族群分布。（圖／《ETtoday新聞雲》民調中心）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性、49歲以下、民進黨、時代力量、泛綠傾向者、大專／大學以上程度等族群，表示贊成的比例均高達6成4以上，相對高於其他族群。國民黨應當順應時代潮流，透過手機民調才能貼進與民眾的距離，搭起和年輕人的橋樑，才能確切推出最強人選。