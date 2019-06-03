行人闖紅燈！香港遊覽車與公車意外相撞致19傷　現場驚悚照曝光

▲遊覽車和公車在雨天中相撞。（圖／翻攝自香港臉書社團「馬路的事討論區」）

記者朱世凱／綜合報導

香港九龍灣今（3）日早上發生嚴重的交通意外，一輛公車及一輛遊覽車相撞，導致至少19人受傷，其中有15名傷者為遊覽車的乘客，剩下4人則是公車司機和車內3名乘客。警方表示，目前已經拘捕肇事的遊覽車司機，但現場交通仍然相當堵塞。不少網友也在香港臉書社團PO出車禍現場照，氣得直呼「影響到了上班時程」。

▼車禍導致交通堵塞。（圖／翻攝自香港臉書社團「馬路的事討論區」）

綜合港媒報導，事發在早上7點多左右，107號路線公車與一輛接載員工上班的遊覽車，在九龍灣宏照道與啟祥道交界處相撞，導致至少19人受傷，多輛消防車及救護車獲報後立刻趕到現場，分批將傷者送往2間醫院治療，警方也正調查意外原因。

▼傷者渾身是血被送往醫院急救。（圖／翻攝自香港臉書社團「馬路的事討論區」）

有人質疑是天氣不佳、路地濕滑才會釀禍，不過警方在早上8點52分左右推測，很可能是行人闖紅燈所致，遊覽車司機目前已經被拘捕接受審問。運輸署宣布，由於這起交通意外影響，以下路段現已封閉，包括宏照道來回方向的全線，以及啓祥道往啟德隧道方向的全線，駕駛必須改用其他道路。

不少用路人都因為嚴重交通堵塞情況而影響上班時間，即使8點50分左右重開所有路線，卻依舊被困在車陣當中。

▼許多駕駛被困在車陣中。（圖／翻攝自香港臉書社團「馬路的事討論區」）