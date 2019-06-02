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驚悚影曝光！女右轉撞人太緊張「一路輾進底」　男大生應徵半路受重創

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▲▼雲林男大生應徵工作遭撞，捲入車底輾過，驚悚畫面全曝。（圖／東森新聞）

▲張男控訴對方撞到他後還不停下，一路將他輾進車底。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／雲林報導

「都撞到我了，為什麼還不停？」雲林縣斗六市5月4日發生一起嚴重車禍，就讀大學四年級的張姓男大生當天騎乘機車外出，準備前往應徵工作，不料卻在路口遭右轉轎車撞上，且女駕駛明知已經撞到人，但卻疑似太過緊張、來不及反應，轎車仍然不停繼續直行，導致張男一度被捲入車底遭輾，造成臉部嚴重骨折，事發至今大小便仍難以自理。

行車紀錄器還原案發當天車禍狀況，當時肇事女駕駛在路口停等紅燈，待號誌轉綠後旋即右轉，但卻未注意到右側後方視線死角處的張男，當場將其撞倒；警方指出，女駕駛供稱，當下她自知發生車禍後相當緊張，驚慌失措不知如何反應，因此轎車才會繼續直行將倒臥在地的張男捲入車底，甚至還將其輾過。

▲▼雲林男大生應徵工作遭撞，捲入車底輾過，驚悚畫面全曝。（圖／東森新聞）

▲▼雲林男大生應徵工作遭撞，捲入車底輾過，驚悚畫面全曝。（圖／東森新聞）

▲路口監視器拍下車禍發生驚悚瞬間。（圖／東森新聞）

事發至今已近1個月，張男仍然躺臥在床重傷未癒，他氣憤地表示，因為這場車禍，工作不但沒找到，還害得他臉部嚴重骨折、牙齒斷裂，現在生活起居都得依靠父母協助，就連大小便也無法自理，「她突然就右轉彎撞我，一般人通常撞到，就是會停下來，但她還是一路把我輾進車底……！」

張男控訴，當下他騎車直行時，根本就沒有看到女駕駛打方向燈，害得他應變不及遭撞；但女駕駛到案時卻駁斥，直指自己已經打了方向燈。警方調閱行車器錄器畫面後，確實有聽到車內方向燈的「答答」聲，但女駕駛打方向燈的時間點，卻疑似是在號誌轉綠後，也就是說當下張男已經行駛到轎車右側，根本就看不到燈號。

▲▼雲林男大生應徵工作遭撞，捲入車底輾過，驚悚畫面全曝。（圖／東森新聞）

▲女駕駛表示當下太過緊張，才會沒停下、繼續直行。（圖／東森新聞）

另一方面，張男還控訴，事發後與女駕駛聯繫商討賠償事宜時，對方卻都推給保險公司，車禍處理不見誠意，「這讓我有一點不滿！」但女駕駛卻辯駁，直指自己在車禍發生後4天內已經到醫院探望張男2次，並非撇責、不處理。警方也表示，目前車禍鑑定報告還未出爐，雙方肇責仍難以釐清，但張男父親不捨愛子重傷，已經依法對女駕駛提出告訴。

▲▼雲林男大生應徵工作遭撞，捲入車底輾過，驚悚畫面全曝。（圖／東森新聞）

▲張父不捨愛子重傷，已經循法律途徑提出告訴。（圖／東森新聞）

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關鍵字：雲林,斗六,男大生,車禍,骨折

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