大陸多地驚見發光飛行物　軍事迷曝：「巨浪3」洲際導彈暗夜試射

▲網友拍到不明飛行物劃過天際。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸山東省、山西省等地2日傳出有民眾拍到不明飛行物，據網友上傳的畫面顯示，發光體在夜空中緩慢移動，尾部有火焰狀的光亮發出。相關專家2日對陸媒記者透露，從圖片來看，該發光體應該不是自然天體，但具體是什麼東西，需要進一步判斷；軍事迷推測，該發光體應該是巨浪3導彈。

據《澎湃新聞》報導，來自山東、山西、河南的多位網友2日凌晨4時30分許發布微博表示，他們都在夜空中拍到了一個移動的發光體，發光體後面拖著噴射狀的光亮；網友還說，「不會是別國的隱形飛機來刺探軍情的吧」、「以前只有美國能看見的UFO，現在我們終於也有了」。

其實這樣的現象近年來並不少見，且每一次都和航天發射或導彈發射的時間非常吻合。大陸西北多地2018年5月22日曾出現「不明天象」，當時西邊的天空中出現四道不斷延伸的尾跡；同年4月23日，北京和華北多地出現一個明亮物體拖著長長的「彗星尾巴」劃過天空，而天邊則有螺旋形的尾跡，後來被證實是國產高超音速飛行器進行試驗。

《環球時報》報導則提到，遼寧省海事局曾在6月2日凌晨2點27分發布遼航警0096號航行警告；文中提到，「6月2日0230時至1200時，渤海及渤海海峽諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。」

▲遼寧海事局發布航行警告。（圖／翻攝自遼寧海事局官網）

多地網友2日凌晨在天空看到發光「不明飛行物」後，紛紛將照片及影片貼到微博，截至2日晚間9時許，已有1.9億的閱讀數，討論度則有1.5萬，文章熱度整天都在微博熱搜上。有不少軍事迷推測，「巨浪3」、「大概是傳說中的滅國神器巨浪了」、「明顯試射導彈」、「應該是巨浪3試射」。

▲「巨浪-3型」導彈可攜帶多枚核彈頭，射程足以覆蓋美國大部分地區。（圖／翻攝自環球時報）

「巨浪3」是中方正開發的第三代潛射洲際彈道飛彈代號，射程逾1.2萬公里，可攜帶單個或多個核彈頭，預計將在解放軍新一代核潛艇上服役。美國《戰略之頁》稱，巨浪-3是由陸基型的東風-41改良而成，在中國近海發射即可覆蓋美歐全境，預計在2020年服役。