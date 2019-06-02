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罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

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▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲ 馬女趁員工女兒沒注意時，趁機割喉，並在後者倒地時再補刀。（圖／免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

山東一名馬姓女子在2014年發現自己與2個兒子罹癌後，懷疑超市販售的食用油是地溝油，2年後發現兒子的幼稚園同學，就是店員張姓女子的3歲女兒，便心生報復念頭，直接持刀衝進幼稚園內，在20名小孩面前割喉張女小孩。由於她殺害無辜幼童，加上事後無悔意，被法院判處死刑，並在上（5）月24日押赴刑場，執行死刑。

根據《聊城新聞網》報導，這件事發生在山東省莘縣，馬女於2014年底食用從超市購買的食用油後感到身體不適，懷疑超市販售的是地溝油，才會導致她和2個兒子罹癌，遂決定與超市談判，卻沒有達成協議，因而心生怨恨。

沒想到，馬女在2016年4月初，意外發現某位互不相識的超市前店員張女的3歲女兒化名李小花，竟是兒子的幼稚園同學，遂產生報復之心，在同月13日下午2時30分，她把刀子藏在自製的上衣袖口口袋內，並闖進教室內當著20多名的兒童面前，割破小花頸部，並趁小花倒地時再次補刀，導致後者頸部動、靜脈破裂失血性休克死亡。馬女當場自殺未遂，被趕來的民警逮捕到案，並被檢查出患有憂鬱症。

山東省聊城市中級人民法院認為，馬女因生活瑣事無端猜疑而遷怒於無辜幼兒，持刀連續切割小花頸部，致其死亡，已構成故意殺人罪。此外，儘管馬女患有憂鬱症，但調查顯示，她在犯案時具有完全刑事責任能力，而且刻意在許多小孩面前行兇，加上事後並無悔意，也無賠償被害人親屬的意願，因此，法院以故意殺人罪判她死刑，還要賠償原告人民幣2.9萬（約新台幣元）的訴訟費和喪葬費。

此事曝光後，許多網友都譴責她的殘忍行為，「自己也是有小孩的人，怎麼會下得了手，對一個三歲的小女孩行如此兇殘的殺害方式，還當著那麼多小朋友的面，有一部分小孩的心理創傷一輩子都無法撫平」、「一個才剛剛懂事的小孩就這樣沒了」。但也有人認為，「都看到表面的殘忍，如果她的問題可以及時解決，說不定就不會發生這件事了」。

此外，有網友也懷疑，店家販售的油可能真的有問題，「殺人者，不該遷怒無辜幼兒。可是也點醒無良商家，在使用害人食品時，考慮一下自己家人的人身安全」、「以後打工還是要看老闆人品，不是說案件裡的老闆賣的油有問題，而是說不定老闆惹了甚麼人，結果報復到員工身上。找「不應該把自己的恨遷怒到無辜的孩童身上」。

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關鍵字：山東,山東省莘縣,地溝油,割喉,幼稚園

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