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華聞快遞／兩岸電博會將在福建舉行！可望簽約146項目、投資555億人民幣

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▲華聞快遞／兩岸電博會將在福建舉行！可望簽約146項目、投資555億人民幣（圖／中新社）

▲第九屆海峽兩岸電機電器博覽會。（圖／中新社）

《福建》兩岸電博會將在福建舉行！可望簽約146項目、投資555億人民幣

第十屆海峽兩岸電機電器博覽會暨第二十屆寧德投資洽談會，將於6月12日－15日在福建寧德市舉辦，邀請境內外電機電器行業和新能源電池、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等產業供應商、採購商、參展商、項目投資商和大中專院校、科研機構技術專家參加展會，共同探討產業發展的新趨勢、新技術。據悉，本屆投洽會可望簽成146個項目，總投資達555億元（人民幣）。（中新社）

《北京》「一帶一路」服務貿易合作推介會項目簽約20億美元

在「一帶一路」服務貿易高質量合作推介會上，來自德國、捷克、以色列等10餘個國家的機構及企業參與推廣；「一帶一路」綠色金融、夢實中國生產工廠設立及銷售合作、POWER7中國生產工廠設立及銷售合作等，一批已落地及意向合作的「一帶一路」沿線國家地區的項目進行簽約，在國際工程、科技、環境、金融等領域項目簽約額達20億美元。（中新社）

《遼寧》召開債券業務培訓會　助企業拓展直接融資思路

為進一步提升資本市場服務實體經濟能力、提高直接融資比重，遼寧證監局、遼寧上市公司協會聯合深圳證券交易所30日舉辦了轄區交易所債券和資產證券化業務培訓會，為遼寧企業在拓展直接融資上打開思路、指明方向、樹立信心。（中新社）

《北京》一季大陸海運進出口貿易總額6493億美元

大陸自然資源部31日指出，大陸與海上絲綢之路沿線國家海運貿易總額年增率增長2.8%，一季海運進出口貿易總額6493億美元。此外，大陸海洋對外貿易趨於平衡，一季重點監測的涉海產品進出口貿易總額為143億美元，年增率下降6.1%；其中，出口為108億美元，年增率下降12.9%，進口則為35億美元，年增率增長23.8%。（中新社）

▲華聞快遞／兩岸電博會將在福建舉行！可望簽約146項目、投資555億人民幣（圖／中新社）

▲「馬克榮譽」輪開始集裝箱裝卸作業。（圖／中新社）

《北京》CBD年內實現4至5個5G項目落地

作為5G商用示範首選地，北京CBD將於今年實現4至5個5G應用項目落地，對區域百餘座重點商務樓宇進行5G技術的介紹與部署，打造信息化、高端化、智能化樓宇，推動智慧樓宇體系建設。（中新社）

《江西》九江召開名茶名泉文化論壇　向世界推廣茶泉文化

九江國際名茶名泉博覽會名茶名泉文化論壇30日在江西九江召開，中外茶友泉友齊聚廬山天下第一泉，在濛濛煙雨中品茶論道，共話茶泉文化發展新道路。據悉，近年來，九江加大茶產業發展力度，全力做好「一綠一紅」文章，積極以茶為媒，突出弘揚茶旅文化；同時，高度重視名泉資源的挖掘與保護，積極助推茶泉合璧，全面推進茶泉文旅融合發展。（中新社）

《山東》2019中國立陶宛推介會開幕　雙方謀求拓展合作

2019中國立陶宛推介會31日在濟南舉行，立陶宛政府、企業代表，山東省及濟南市的政府、企業代表100餘人參加推介會。據悉，本次推介會以「立陶宛歡迎你」為主題，分為開幕式、專場推介、互動交流三個環節，由立陶宛駐華使館和濟南市人民政府聯合主辦。（中新社）

《北京》京交會首次實現5G全覆蓋　助力打造「智慧京交會」

2019年中國國際服務貿易交易會（京交會）組委會指出，本屆京交會以「開放、創新、智慧、融合」為主題，把握數字化、智能化發展趨勢，在組展組會、服務客商等工作中廣泛應用5G、VR等數字技術，著力打造「智慧京交會」。（中新社）

▲華聞快遞／兩岸電博會將在福建舉行！可望簽約146項目、投資555億人民幣（圖／中新社）

▲2019年京交會首次實現主會場5G網絡全覆蓋。（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,福建,北京,遼寧,江西,山東,電博會,兩岸

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