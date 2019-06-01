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首次艦載機起降試驗！陸國產航母完成第六次海試　估7月服役

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▲▼大陸國產航母完成艦載機起降試驗。（圖／翻攝自香港文匯網）

▲大陸國產航母完成艦載機起降試驗。（圖／翻攝自香港文匯網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首艘國產航母昨（5/31）日上午完成第六次海試，返回大連造船廠碼頭。這次海試自5月25日開始共持續6天，期間進行了首次艦載機起降試驗，甲板阻攔索（Arresting gear）附近清晰可見艦載機降落留下的輪胎痕跡。外界分析，航母最快就會在1個月內正式服役。

▼國產航母返回大連造船廠碼頭。（圖／翻攝自香港文匯網）

▲▼大陸國產航母完成艦載機起降試驗。（圖／翻攝自香港文匯網）

資料顯示，這艘航母是大陸自行製造的全新艦體，加上有了遼寧艦改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，因此它從測試到服役的時間也有望快於遼寧艦1年1月又15天的記錄。這次海試最早是由微博網友爆料，低調的行程引起軍迷猜測，「是不是要進行艦載機起降試驗？」

香港《文匯網》報導，解放軍在尾艦搭載了殲-15，讓國產航母確實完成了最終考驗。從照片可見，甲板阻攔索附近有著相當明顯的艦載機輪胎痕跡，預計航母將在1個月內交付海軍，並且於7月1日中共建黨紀念日正式服役。

▼甲板出現艦載機的輪胎痕跡。（圖／翻攝自香港文匯網）

▲▼大陸國產航母完成艦載機起降試驗。（圖／翻攝自香港文匯網）

不過也有媒體認為，從先前遼寧海事局公布的禁航區坐標和時間來看，國產航母這次海試仍可能以航行試驗為主，期間雖然可能進行過艦載直升機起降試驗，但是用殲-15做試驗的可能性卻不大。

報導也稱，第6次海試極有可能是國產航母最後一次的船廠海試，順利的話很快就會賦予舷號，交付海軍；從時間上來看，國產航母並沒有提前返航，說明試驗非常順利，沒有出現較大故障和問題。

▼這次海試最早是由微博網友爆料。（圖／翻攝自微博／熱武器時代的愛情故事）

▲▼大陸國產航母低調出海海試。（圖／翻攝自微博）

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