中美防長香格里拉隔空喊話　魏鳳和：個別大國製造亂局

▲ 美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日與中國大陸國防部長魏鳳和握手。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

出席本屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）的大陸國防部長魏鳳和2日表示，當前南海形勢總體穩定向好，「但總有人想在南海興風作浪、亂中謀利」，個別域外國家打著所謂維護「航行自由」的幌子「到南海顯示肌肉，這種行徑是南海最大的不穩定不確定因素。」

魏鳳和2日在會中進行題為《中國與國際安全合作》的演講，其中提到，南海一旦亂起來，受損的當然是「我們南海域內國家自己」，個別大國到處插手地區事務、製造亂局，「最終一走了之、留下一堆爛攤子的事例還少嗎？」

魏鳳和表示，中國與東盟國家推動「南海行為準則」磋商已取得積極進展，歡迎各國提出建設性建議。至於在南海島礁建設是否為軍事化的問題，他則指出，中國在自己領土上開展建設，是主權國家的正當權利，「面對超強武備的軍機軍艦，我們怎麼能不搞點防衛設施呢？」

就在魏鳳和發表上述演說的前一天，同樣出席「香格里拉對話」美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日演講時表示，中國曾是美國的合作夥伴，但現在的政府必須要改變運作模式，才能再次恢復以前的合作關係，「侵蝕其他國家主權以及那些讓人懷疑中方意圖的行為都必須停止。」

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