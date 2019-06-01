▲ 新北市圖淡水分館攜手聖約翰科大，推廣銀髮融合玩具造福長者。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

圖書館銀髮融合玩具服務首度與大專院校合作，將結合課程設計，服務社區銀髮長者。新北市立圖書館淡水分館5月30日與聖約翰大學合作簽署合作備忘錄，由新北市立圖書館王錦華館長與聖約翰科技大學校長艾和昌代表簽署，未來雙方將合作推廣銀髮融合玩具，使高齡長者享有更多元與專業的健康休閒生活。

新北市立圖書館淡水分館與聖約翰科技大學共同簽署「玩具合作備忘錄」，展開銀髮服務合作。透過合作模式，未來淡水水碓及竹圍分館銀髮融合玩具將提供聖約翰科技大學民生與設計學院「老人服務事業系」課程教具使用，銀髮融合玩具搭配學校課程與社團活動，並利用滲透式服務學習的方式，由學生結合融合玩具至淡水、八里、三芝、石門等地區的托老中心及關懷據點與銀髮長者互動，連結社區，關懷長者。

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▲ 新北市圖淡水分館攜手聖約翰科大簽署合作備忘錄。新北市立圖書館館長王錦華（左）、聖約翰科技大學校長艾和昌（右）。

新北市立圖書館館長王錦華表示，玩具對於高齡者的身心健康，有著極大的積極作用。淡水水碓與竹圍2間玩具圖書室的融合遊戲認證，除了提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、與親子等六種不同使用者的玩具服務，更針對高齡化需求，提供近百件銀髮認證遊戲，讓銀髮長者可以免費使用，希望透過不同的遊戲，讓長輩們能手腦並用，延緩腦退化預防。

聖約翰科技大學校長艾和昌表示，高齡社會各種銀髮族生活服務和醫療照顧需求倍增，聖約翰科技大學特別創設老人服務事業，積極培育專業銀髮照護中高階人才，此次與新北市圖共同合作。

艾和昌說，希望藉助融合玩具作為服務媒介，並提供學生操作學習與觀摩的機會，希望可以發展出更多適合高齡長者的銀髮玩具活動，以療育銀髮長者的身心健康，未來將會繼續深化雙方的合作，讓高齡者享有更好的生活品質。