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人氣偶像女團AKB48 Team TP　化身一日新北女警出任務

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▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／新北市警察局提供）

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP（中）化身一日新北女警。新北市警察局副局長艾鵬（右1）、蘆洲警分局長李忠萍（左1)。（圖／新北市警察局提供）

記者郭世賢／ 新北報導

新北市警察局創全國首例，於暑假前，針對易成為青少年被害的場所強力實施掃蕩，由蘆洲警分局配合新北市警察局在暑假青春專案期間，宣示警方淨化青少年成長環境的決心。特別找來AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴，扮演少年隊女警，隨同臨檢員警在KTV臨檢場所，讓現場許多粉絲大為驚艷，成為臨檢的意外插曲。

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 人氣偶像女團AKB48 Team TP，化身一日新北女警出任務。（圖／記者郭世賢攝，下同）

新北市警察局於5月31日結合市政府教育局校安室、衛生局、少輔會人員配合市刑大外勤隊、警犬隊、保大霹靂小組及交大、少年、婦幼等直屬隊優勢警力，前往蘆洲地區青少年聚集治安要點及特定場所展開掃蕩，此外，也在新北市各聯外道路及橋樑規劃路檢點，針對青少年危險駕駛行為強力取締。

另外為，新北市警察局在31日勤務中，特別邀請擁有許多青少年粉絲的偶像團體AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴，扮演少年隊女警隨同臨檢員警在KTV臨檢場所，向青少年宣導自我保護及反毒的重要性，也讓在場許多粉絲大為驚艷，成為臨檢的意外插曲。

新北市警察局副局長艾鵬表示，這次提前實施主要目的是，考慮到學生會考結束及各級學校學生接續畢業，青少年在無課業壓力下，出入不正當場所及深夜遊蕩比例增多，希望能在暑假前這段期間，藉由各項勤務作為維護青少年出入場所的安全，降低被害情事發生。

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 超人氣偶像女團 AKB48 Team TP。（圖／記者郭世賢攝、新北市警察局提供）

▲ 人氣偶像女團AKB48 Team TP 化身一日新北女警出任務。（圖／新北市警察局提供）

ET快訊
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關鍵字：新北,警察,青春專案,臨檢

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