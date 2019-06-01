　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

新北鼓勵企業設哺乳室、托兒設施　最高補助300萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 鼓勵企業設哺乳室、托兒設施 最高補助300萬。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 鼓勵企業設哺乳室、托兒設施，最高補助300萬。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

為推動性別工作平權，並促進工作與家庭的平衡，新北市勞工局針對企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施將給予經費補助， 最高補助金額可達300萬元，2019年第2階段自6月1日起受理至7月15 日止，歡迎轄內事業單位提出申請，首年最高300萬元的補助。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，新北市訂有相關補助計畫，只要登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，每年將聯合勞動部給予下列經費補助：有意願設立托嬰中心、幼兒園或兒童課後照顧服務中心等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元的補助。

此外，新北市創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助；針對已設有托兒設施者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

勞工局提醒，自2019年6 月1 日起，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網：http:// childcare.mol.gov.tw「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局提出申請。若有相關疑問，可來電02-2960-3456 分機6367 高小姐（托兒服務）、分機6364 范小姐（哺集乳室）洽詢。

ET快訊
破20萬韓粉凱道超嗨！「淋雨濕身正妹」燦笑揮旗：支持對的人
女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化網笑炸
韓粉聚集凱道高唱《夜襲》　主辦宣布：現場突破15萬人

關鍵字：新北,哺乳室,托兒設施,補助

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開車恍神直接撞斷路旁電桿　直直倒下砸毀汽車

暑期夏令營忙著搶學生　西螺福興宮成長營名額超搶手

基隆市運動會熱力登場　林右昌盼推廣全民運動風氣

跑行程撿2隻可愛幼貓　林燕祝呼籲愛貓朋友來領養

新北鼓勵企業設哺乳室、托兒設施　最高補助300萬

花蓮龍舟點睛開光！競渡嘉年華7日登場　71隊鯉魚潭競技

台南玉井芒果夯　警啟「護果專案」守護果農血汗成果

校園預防犯罪　女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊

金山警分局鐵腕掃除汙染源　淨化暑前青少年成長環境

台南市東區診所醫師讀書會　討論醫療政策悼念林信常醫師

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

7旬翁倒臥溪中警消接力急救 見胸口起伏激喊：他回來了！

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

開車恍神直接撞斷路旁電桿　直直倒下砸毀汽車

暑期夏令營忙著搶學生　西螺福興宮成長營名額超搶手

基隆市運動會熱力登場　林右昌盼推廣全民運動風氣

跑行程撿2隻可愛幼貓　林燕祝呼籲愛貓朋友來領養

新北鼓勵企業設哺乳室、托兒設施　最高補助300萬

花蓮龍舟點睛開光！競渡嘉年華7日登場　71隊鯉魚潭競技

台南玉井芒果夯　警啟「護果專案」守護果農血汗成果

校園預防犯罪　女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊

金山警分局鐵腕掃除汙染源　淨化暑前青少年成長環境

台南市東區診所醫師讀書會　討論醫療政策悼念林信常醫師

韓國瑜參加凱道誓師　蔡英文：市長應專注在市政上

喝酒、拉K「開車撞山壁」　副駕駛慘死...法庭上竟出現大逆轉

雨過天青！20萬韓粉塞滿凱道　高呼老天有眼

曾傳出與台復交　薩爾瓦多準總統：將正確處理涉台問題

登山步道驚見眼鏡蛇！牠抬頭認真「看路標」　網放大一看笑翻

20萬韓粉凱道超嗨！「正妹淋雨全濕」仍燦笑揮旗：支持對的人、做對的事

毛小孩瘦不下來！3原因導致「減肥失效」...食物砍半成反效果啦～

連冰都是仙草做的！台中仙草冰品專賣店　搭配濃郁芋泥好邪惡

6款近期大熱的「黑魂」潮物　全部買齊讓你酷帥到底

離婚5月爆合體前夫！楊冪赴香港「參加女兒5歲生日趴」…現場照曝光

地方熱門新聞

醫院改選董事前夕　副院長妻遭毆

金山警掃除汙染源　淨化青少年成..

偶像女團AKB48　化身新北女..

台南東區診所醫師讀書會　悼念林..

施政滿意度六都第三　 黃偉哲感..

花蓮擴大補助使用環保杯　每杯現..

光華高中串聯古今中西　引領流行..

新北市警力　狂掃74.9公斤毒..

高齡化社會長期照護您知多少？

雞飯FB徵婚　「全雞套餐」下聘

韓國瑜來找　1元水餃感動重返高..

捷運板南頂埔站完工　預計7月通..

撿2隻可愛幼貓　林燕祝呼籲來領..

全球最薄透鏡　比紙薄可撕貼

更多熱門

相關新聞

淡水分館攜手聖約翰　推廣融合玩具

圖書館銀髮融合玩具服務首度與大專院校合作，將結合課程設計，服務社區銀髮長者。新北市立圖書館淡水分館5月30日與聖約翰大學合作簽署合作備忘錄，由新北市立圖書館王錦華館長與聖約翰科技大學校長艾和昌代表簽署，未來雙方將合作推廣銀髮融合玩具，使高齡長者享有更多元與專業的健康休閒生活。

金山警掃除汙染源　淨化青少年成長環境

偶像女團AKB48　化身新北女警

花蓮擴大補助使用環保杯　每杯現場折5元

核二2號機降載檢修　低壓汽機再熱進汽閥維護

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

凱道造勢擠爆2.5萬人　韓粉開唱、打戰鼓

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出一堆玩具

直播認了有私生子！館長曝：在苗栗當議員

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！32男淫奪1女

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面