新北鼓勵企業設哺乳室、托兒設施　最高補助300萬

▲ 鼓勵企業設哺乳室、托兒設施，最高補助300萬。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

為推動性別工作平權，並促進工作與家庭的平衡，新北市勞工局針對企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施將給予經費補助， 最高補助金額可達300萬元，2019年第2階段自6月1日起受理至7月15 日止，歡迎轄內事業單位提出申請，首年最高300萬元的補助。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，新北市訂有相關補助計畫，只要登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，每年將聯合勞動部給予下列經費補助：有意願設立托嬰中心、幼兒園或兒童課後照顧服務中心等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元的補助。

此外，新北市創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助；針對已設有托兒設施者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

勞工局提醒，自2019年6 月1 日起，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網：http:// childcare.mol.gov.tw「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局提出申請。若有相關疑問，可來電02-2960-3456 分機6367 高小姐（托兒服務）、分機6364 范小姐（哺集乳室）洽詢。