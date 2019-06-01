出席愛傳承演唱會　盧秀燕：完善社福政策打造幸福台中

▲盧秀燕出席愛傳承關懷演唱會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣優質生命協會1日在台中市舉辦「愛傳承關懷演唱會」，市長盧秀燕也應邀出席，她致詞表示，感謝協會全台巡迴演出首站選擇台中，而她上任後也實施多項完善社會福利措施，包括擴大育兒津貼和公托倍增等，就是要打造台中成為幸福城市。

▲盧秀燕致詞感謝台灣優質生命協會對社會的付出。（圖／記者鄧木卿攝）

台灣優質生命協會每年都巡迴全台各地，邀請老中青三代演藝人員表演，並招待身心障礙、長者和弱勢團體免費欣賞，一圓弱勢朋友看演唱會的夢想，今天出席者有葉啟田、陳美鳳、劉福助、文夏、向娃等人演出。

▲現場近千人聆聽。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，她要特別感謝台灣優質生命協會，連續12年來集合很多藝人的愛心，每年舉辦很多場次，探訪老人機構，或是弱勢民眾，透過愛的關懷行動，讓愛在飄香，社會更和諧，今年從台中出發，讓台中被看見。

盧補充說，她上任後積極推動社福政策，包括恢復排富條款的65歲以上老人健保補助、更具公平性的敬老愛心卡，婦女生育及0至6歲幼托補助不變之外，還新增爺奶顧孫免受訓每月補助2千5百元，以及公托倍增等，並且透過改善勞動條件、整合社會救助等，全面建構幸福且安全的城市。