中央不啟用核四卻限制廠商用電　盧秀燕怒斥：開這會有何意義

▲▼盧秀燕對於中央的能源政策很不以為然。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕31日下午和50多名工業區廠商座談，會中有中科廠協會人員對於台電限制用電一事表示不解，盧主動跳出來幫腔，中央蓋了核四卻不用，反而限制業者用電，否則開罰，就如同有一整桌佳餚，卻只能吃饅頭，吃不夠自己想辦法，源頭的電力不解，叫業者如何拚經濟，說到激動處，反問在場者「開這會有意義嗎」。

盧秀燕下午主持工業區座談會時，心情還算不錯，因為她說，這個會其實不用她出席，以往都是副市長，但她非常重視廠商心聲，所以親自參加，結果才討論第一個提案，她就動怒了。

台電人員針對用電尖峰有限制電量，引起中科廠協會人員擔心，盧秀燕一聽之下，主動跳出來發言，她說，台電很辛苦，在電力不足情況下，必須要節衣縮食，小細節部分，在很多地方輔導節電、用各種方法平抑用電，可是呢，對台灣的經濟真的會有很大的影響，因為外資會擔心台灣可能會是一個電力供應不足的國家，而不願來台投資，此外，也不利國內廠商擴展。

對國內廠商而言，很可能會面臨到如果不配合減少用電量，還會處罰等困境，她覺得這個問題滿嚴重的，她強調，地方政府無意攪入核四不核四的問題，可是老實講，核四6部機組花了國家3千億元，本來可以供應2千7百百萬瓦特，結果現在全部不用，這就好比家裡有滿桌佳餚，結果大家都不可以吃，每人只能分配到饅頭，吃不夠的自己要想辦法，台電何苦鬧到這種境界呢？

盧說，上次公投有7百多萬人主張以核養綠，大家都反核能，但要漸進式的反，因為要考慮到經濟跟民生用電，這真正的民意就是要政府調整能源政策，可是政府不執行，然後再來對廠商處罰、抑制發展，大家都會不服氣。

她也幫台電員工抱屈，因為台電原始的能源規劃政策不是這樣子，台灣完全沒有天然資源，所以早期從孫運璿已降，採取的就是雞尾酒似的調法，核電、瓦斯、油電、煤電和水利都佔一部分，就是這樣子調法，使得國家有充足的電力可供經濟民生發展，同時又沒有空汙，電價也便宜，但現在整個都扭曲掉了。

盧秀燕無奈的說，電力問題已經談幾年了，即使沒辦法還是必須談，因為有這麼多的民意，有這麼多的憂慮，但政府不解決用電需求，卻只會開罰，很不公平，所以開會有意義嗎？政府沒辦法解決源頭問題，只會管制大家，叫大家怎麼拼經濟。

盧發完了牢騷，回過頭對著台電員工說，這不是你的課題，不過，請幫忙把地方政府的意見、民眾的心聲帶回去，於是，會議繼續進行。