解決工業區問題不用到市長層級　盧秀燕：我關心所以親自來

▲盧秀燕表示，未來將以四大方向為施政目標。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕31日下午3點與台中市各個工業園區廠商第一次面對面座談，了解業者們所面臨的問題，盧說，這次座談其實不用到市長層級，但她非常重視所以親自來，未來市府將以抗空污、拚經濟、拚交通、拚文化教育四個方向作為施政目標，營造更棒的台中市。

▲盧秀燕主持第一次工業區座談會。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市工業區座談會1年舉辦2次，有50多家工業區廠商出席，這次廠商們共提出14項討論案，盧秀燕致詞表示，座談會其實不需要到市長層級，以往都是副市長、局處長來處理就好，而今天各個工業區甚至不是理事長來，而是派代表來，可是她覺得這個會很重要，所以她親自來，就是表示未來在4年當中，拚經濟是非常重要的議題。

盧說，目前台中面臨幾個重大的課題，第一個是空汙，這是她上任以來，最重要的施政目標之一，所以全力以赴，空汙成效從1月份到4月份執行不錯，因為市府針對一些重大汙染源取締，例如中火、中龍，公家機關要以身作則，結果空污改善了4成，各位今天打開窗戶，就可以看到藍天，但還有6成待改善，她才上任5個月，會繼續努力。

她說，第二個重點就是拼經濟，一個城市好山好水、好空氣、好人才，可是如果沒有好經濟，那民眾和廠商如何生活和生存？

第三個就是交通建設，市中心交通便利，大家都要擠到市中心來，但土地又貴，居住環境又未必合適，因此如果讓交通四通八達的話，每個企業在各個區位工作，就能達到區域均衡發展，就像台北捷運通車後，偏鄉如蘆洲、三重、新店等地區都有廠商在。

還有一個就是文化教育，盧秀燕說，一個城市不能光是經濟好、沒有底蘊不行，雖然文教建設是最不容易看出績效，但是還是要把它放在優先次序。