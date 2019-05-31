全球今年產值預估3百多億　盧秀燕：全力推動電競產業

▲▼盧秀燕頒獎表揚優良電競學生，並表示將全力推動電競產業。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

自己遊戲自己做，台中市政府為鼓勵有意投入電競遊戲產業的大專院校學生，舉辦「台中市樂遊盃3分鐘遊戲企畫競賽」，31日進行頒獎典禮，市長盧秀燕致詞表示，活動規模雖然小，但她以親自出席代表台中市非常重視，全球今年產值預估高達3百多億元，她將全力推動電競產業，培育更多人才。

台中市樂遊盃3分鐘遊戲企畫競賽，吸引55組團隊參賽、23組進入決賽，共同角逐40萬元獎金，盧秀燕表示，根據資料，預估2019年全球電競產值將達到11億美元，也就是3百多億台幣，而台灣遊戲人口有750萬人左右，在全球觀賞流量排名第5，包括台中、台北、桃園和高雄塿上榜。

盧又說，因為有這麼大的產值，所以台中市政府非常重視這件事，不會只是把它當作是一個遊戲，而是要致力推廣這項電競產業，培育更多人才，希望更多人因為這個比賽能夠出頭天，能夠被看見，她還說，市府一整天活動很多，她以親自出席代表她非常重視。

電競遊戲產業已納入2018雅加達亞運示範項目，可見電競產業在全球商機的重要性，而台灣也因為遊戲人口多，發展潛力大，目前台中市就有7所大專院校設有遊戲設計等相關系所，全力培育電競人才。