凱道後韓國瑜前進東台灣　韓粉6月8號花蓮造勢

力挺高雄市長韓國瑜的「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日下午2時在總統府前凱達格蘭大道正式登場，包括國民黨立委柯志恩、林德福、前立委孫大千、無黨籍立穩陳玉珍等人都到場支持。由前新北市長朱立倫提名不分區立委的柯志恩表示，今天前來造勢完全沒有任何壓力，所有國民黨的候選人不管是誰邀請，都會前來表達支持與加油。