凱道後韓國瑜前進東台灣　韓粉6月8號花蓮造勢

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）
記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、蔡文鈴／台北報導
韓粉串聯1日於凱道替高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，主辦單會於下午4點宣布人數突破30萬人，更趁勢預告6月八號要在花蓮辦第二場造勢活動，讓現場氣氛拉抬到最高點。
據了解，這場北部造勢，是由前花蓮縣場傅崑萁居中穿梭，6月8日花蓮造勢，將回到傅崑萁主場，場面也將比照台北場
▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者很開心。（圖／記者林敬旻攝）
▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）
記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、蔡文鈴／台北報導
韓粉串聯1日於凱道替高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，主辦單會於下午4點宣布人數突破30萬人，更趁勢預告6月八號要在花蓮辦第二場造勢活動，讓現場氣氛拉抬到最高點。
據了解，這場北部造勢，是由前花蓮縣場傅崑萁居中穿梭，6月8日花蓮造勢，將回到傅崑萁主場，場面也將比照台北場
▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者很開心。（圖／記者林敬旻攝）
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2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..