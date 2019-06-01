影／蔡英文昔喊謙卑謙卑再謙卑　韓國瑜轟：變權力、權力、再權力

記者陳家祥／台北報導

為了力挺高雄市長韓國瑜，韓粉1日串連號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，儘管下午一連下了3場暴雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，就在剛剛主辦單位宣布現場人數突破30萬。韓國瑜致詞時把砲火對準總統蔡英文，痛批蔡英文以前講謙卑、謙卑、再謙卑講得感人，但現在換了，「是權力、權力、再權力啊。」

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,韓國瑜大進場。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜在下午4點45分時提早進場，夫人李佳芬也驚喜現身，自景福門方向在萬名韓粉的簇擁之下，緩步走向位於凱達格蘭大道的活動舞台。韓國瑜一現身便受到韓粉熱情歡迎，爭先恐後要與韓握手，短短約100公尺的路程走了12分鐘，足見韓的驚人支持度。

韓國瑜痛批，民進黨執政台灣人民真的受不了，且民進黨執政有一個特點，好像不喜歡台灣人民開心，「蔡英文以前講謙卑、謙卑、再謙卑講得感人，但現在換了，「是權力、權力、再權力啊」，怒轟民進黨對台灣民主政治的傷害、對經濟的無能、對外交的困頓、對兩岸的開展，完全沒辦法，台灣人民受不了。

韓國瑜說，誰當總統都要8字「台灣安全、人民有錢」，去年選舉用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，改變意識形態掛帥和政黨惡鬥，結果半年過去了，今天為什麼這麼多人來凱道，因為民進黨敗選但現在完全沒改善

韓國瑜說，曾經問蔡英文到底要把台灣帶到哪，但過了6個月了無回應，蔡英文不要中華民國，當了3年總統從來不說中華民國，蔡英文喊「愛台灣、顧主權」是廢話，當總統本來就是要做，而不是把這個話拿來騙選票。