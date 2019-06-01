影／韓國瑜自認被抹黑　深深一鞠躬向支持者致歉

記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、黃巈禾／台北報導

韓粉串連力挺高雄市長韓國瑜號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，活動預計在下午兩點開始。現場連續下了三場暴雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，主辦單位下午4時55分左右宣布現場人數突破40萬。韓國瑜一到場就深深一鞠躬，對現場超過30萬、逼近40萬人表示感謝，同時也向因為支持他被汙名化的支持者道歉。

韓國瑜話鋒一轉說，近日不少人因為支持他，被抹黑、分化，有朋友打電話來，他要向這些人致歉，事實上他的支持者都認同愛與包容、中華民國。台下民眾高喊「凍蒜！」「韓國瑜凍蒜」聲不斷。

韓國瑜表示，過去被抹黑都不害怕，但現在快60歲他怕了，怕中華民國的未來、怕台灣人民受苦。隨後，韓國瑜帶領在場數10萬人高喊「台灣安全、人民有錢」。

這次挺韓大會韓粉於12點半陸續從各地湧入，根據警方統計下午1點現場湧入3萬人，而活動2點開始後主辦單位宣稱現場湧入10萬人，經過30分鐘後2點半主辦單位表示現場已有超過15萬人，活動開始1小時後3點人數來到20萬，2個小時後4點時來到25萬，4時55分主辦單位宣布現場人數突破40萬，現場民眾高喊「韓國瑜，凍蒜！」現場氣氛相當熱絡。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）





▲韓國瑜與夫人李佳芬來到【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜向支持者道歉，深深一鞠躬。（圖／ETtoday攝影中心攝）

延伸影音...