外交也要發大財！痛批民進黨凱子外交　韓國瑜要推發財外交

記者陳家祥／台北報導

為了力挺高雄市長韓國瑜，韓粉1日串連號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，儘管下午一連下了3場暴雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，就在剛剛主辦單位宣布現場人數突破30萬。韓國瑜致詞時把砲火對準總統蔡英文，痛批蔡英文在總統主責的外交國防一事無成，兩岸帶著2300萬人民硬碰硬。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜在下午4點45分時提早進場，夫人李佳芬也驚喜現身，自景福門方向在萬名韓粉的簇擁之下，緩步走向位於凱達格蘭大道的活動舞台。韓國瑜一現身便受到韓粉熱情歡迎，爭先恐後要與韓握手，短短約100公尺的路程走了12分鐘，足見韓的驚人支持度。

韓國瑜致詞時重砲抨擊總痛蔡英文，指其在總統主責的國防外交上一事無成，在兩岸關係上也只會帶領台灣人民與對岸硬碰硬。韓國瑜說，未來若有機會承擔責任，國防部分，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，「國防只要保證任何情況下對方不敢輕啟戰端，這是最高原則。」

至於外交部分，韓國瑜說，蔡英文政府3年來斷了5個邦交國，現在剩下17個邦交國；他還問台下數十萬支持者，「你能說是哪5個名字嗎？」，痛批民進黨政府是的外交是凱子外交，為什麼不能像美日一樣，搞好友邦關係外也要顧好經濟，「為什麼不把凱子外交改成發財外交呢？」

