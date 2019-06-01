張麗善率議會黨團北上站台　力挺「未來的庶民總統」

▲張麗善率議會黨團北上站台，力挺韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者林銘翰／台北報導

力挺高雄市長韓國瑜的「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日下午2時在總統府前凱達格蘭大道正式登場。雲林縣長張麗善也率領雲林縣議會國民黨團、農漁會代表北上力挺，張麗善致詞時表示，雲林是一個農業縣，所以真正需要一個最了解基層農漁民的人為民眾發聲，而韓國瑜就是那位「未來的庶民總統」。

張麗善約於下午4時左右抵達凱道現場，除了雲林縣議會國民黨團以外，還有前國民黨立委張嘉郡、中華民國農會理事長蕭景田、中華民國漁會總幹事林啟滄也一同上台。

張麗善表示，今天之所以率領雲林縣議會的同仁北上參加造勢活動，是因為看到一個雲林的女婿受到大家的疼惜，覺得非常感動，雲林縣是一個大家庭，有機會受到全國的疼惜與支持，身為雲林縣長一定要全力站出來。

張麗善也指出，雲林縣是農業縣，因此真正需要一個對基層農漁民最了解的庶民為民眾發聲，韓國瑜就是民眾口中那位「未來的庶民總統」，因此今天大家風雨無阻、上下一條心，心中除了感恩之外還是感恩。

張麗善也說，自己與國民黨內四位總統候選人都有很深的交情，包括前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘、以至於韓國瑜都一樣，因此希望大家理性看待黨內的初選，同時也代表所有雲林鄉親支持韓國瑜。