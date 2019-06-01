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護航韓國瑜　苦苓批吳子嘉：過夜不算有不正當男女關係

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▲▼韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與一名新莊王小姐婚外情10多年，還生有一女。韓國瑜為此北上提告吳子嘉涉嫌誹謗罪。對此，經常挖苦韓國瑜的作家苦苓表示，「吳子嘉是錯的」。

苦苓1日在臉書表示，雖然他被說是「韓黑」，但對於吳子嘉指稱韓國瑜送錢給王小姐和私生女之事，「我們就事論事，吳子嘉是錯的。其實這個流言，在外面風傳已久，各媒體、各名嘴早有耳聞，為什麼一直沒有人把它公開呢？就是因為沒有證據。」

苦苓認為，「就算韓國瑜有在王小姐家過夜，也不能證明彼此就有不正當的男女關係，更無法求證他們是否曾經共同生活。」就算韓國瑜託人送錢給王小姐，除了這三方，根本不可能有其他人知情，要如何拿到證據？私生子的事驗DNA才能證明，除非有充足事證，否則法律不能強迫人民驗DNA。

苦苓指出，吳子嘉根本沒證據，「理由一、他（吳子嘉）說黃文財受韓國瑜之託，去王小姐家湮滅證據，差一點碰到調查員，還躲在樓梯間。這件事情，不可能有任何人看到，既然說『差一點碰到』調查員，那就表示沒有碰到調員，那就沒有任何人能告訴吳子嘉這些事，那吳又如何可能知道？地檢署也已經聲明，並沒有吳聲稱看到的監視錄影帶，一切只是他在編故事而已。」

苦苓提到，「理由二、他（吳子嘉）說去年七八月時，韓國瑜曾拜託王小姐出國，但是王小姐不肯。如果真有此事，那麼茲事體大，王小姐理應出國躲到投票日之後再回來才對，怎麼會不肯出國？何況韓拜託王出國，吳子嘉又何從得知？事實只有：去年七八月，王小姐並沒有出國而已，這個指稱根本毫無意義。」

苦苓再指，「理由三、他（吳子嘉）說韓國瑜是被李佳芬拷打，才不得已提出告訴的。說拷問還勉強，說拷打會不會太過份？難道李佳芬是黑道流氓嗎？而且吳子嘉是躲在他們床底下，才知道這一切的嗎？」

苦苓認為，勉強稱得上是真相的，就只有韓國瑜到台南參加王小姐親人的告別式，以及安排王小姐的侄兒進入台北農產公司這兩件事，既然韓國瑜已承認王小姐是朋友，「做這兩件事也只是人之常情，除非是非法任用，否則又有什麼可以非議的呢？又能證明些什麼呢？我只能說吳子嘉想像力豐富，是一個「失栽培」（台語）的小說家。」

苦苓還說，「我們黑韓，但黑的有憑有據，黑得韓粉和韓國瑜自也無話可說（報告韓市長，我還在等待你親口回應的整頓騎樓和人行道亂象，你在電視上承諾回去研究辦理，也已經兩個月了）」

苦苓也說，吳子嘉空口無憑、繪聲繪影，只會激起韓粉更大的義憤，要堅定的多找一些人到凱道去聲援他不可，「相信下午五點鐘大進場的時候，10萬人聚集的盛況已經可以預期。搞了半天，原來吳子嘉才是替韓國瑜造勢的最大『韓粉』，真是既荒謬又諷刺啊！」

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關鍵字：韓國瑜,苦苓,吳子嘉,婚外情,外遇

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