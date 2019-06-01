韓粉重現三山國旗海　萬人傳遞18米X12米大國旗

記者徐政璿、黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日將在總統府前凱達格蘭大道正式登場。韓粉現場重現三山國旗海，萬人傳遞18米X12米大國旗， 一路從凱道接棒傳到景福門 現場韓粉情緒激動 高唱國旗歌。

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者傳遞巨型國旗。（圖／記者林敬旻攝，下同）

主辦單位特別提醒民眾要記得穿紅衣進場。活動開始14時開始時，現場民眾已擠爆凱道和景福門，甚至溢到中山南路上，目前主辦單位聲稱已超過15萬人。根據警方統計至14時，現場人數達5萬人。

韓粉大會師活動下午兩點開始，但在活動開始前天空飄來一片烏雲，接著下起大雨，支持者陸續從各地湧入，從凱達格蘭大道溢到景福門，大家不會大雨仍穿上雨衣站上站上凱道力挺，有韓粉更表示，「下雨比太陽好，太陽曬了會暈」。不過，在暴雨30分鐘後，雨已經停歇下來，不時還露出陽光，讓韓粉相當興奮。

警方指出，14時至19時第二階段管制車輛通行，包括中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道。此外，仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快、慢車道；信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快、慢車道。

根據流程規劃，這場全國大會師活動會從下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講30飛中，4時將播放去年選舉的三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，重頭戲將登場，主角韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5時50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時活動結束。

活動前夕，韓國瑜也在臉書寫下21字，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」並且留言：「明天有哪些可愛的土包子會來？」引起萬名韓粉情緒高昂，蓋萬樓灌爆韓國瑜臉書：「全台韓家軍挺你！」