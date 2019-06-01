官員爆料：韓國瑜早知竊聽偵測「無異常」　王淺秋嘆...哪個官員　

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府爆發疑似水門案劇情，市長韓國瑜擔憂遭到竊聽，不過現在卻有官員對外爆料「警方曾被要求偵測市長室，確定未偵測到任何異常無線電波、頻率，目前涉犯竊盜罪嫌的吳姓前攝影官，當時身上也沒有電池跟針孔器材」，而記者求證新聞局長王淺秋，第一時間王淺秋反問：「請問官員是哪一位？」同時也嘆：「這些放話的動機是需要被商榷」。

根據《自由時報》報導有官員向他們爆料，吳姓前攝影官在2月1日進入高雄市政府四維行政中心市長室，被返回市長室取物的專員發現報警，但是警方到現場後並沒有從吳姓前攝影官找到任何東西，包括韓國瑜懷疑的電池，但由於2月份韓國瑜還在四維行政中心辦公，尚未搬遷到鳳山行政中心，所以市府同時在2月份期間也請警方偵測市長室有無不明電波或是暗藏針孔攝影機等竊聽器材，不管是無線或有線偵測都找不到異常。

▲高雄市長韓國瑜回應辦公室有人闖入 。（圖／記者洪靖宜攝）

《ETtoday新聞雲》記者求證高雄市政府新聞局長王淺秋，王淺秋表示「是不是檢查的結果，就能夠讓大家放心，大家還是有一點點的疑慮，不敢完全的放心，包括新科技或是檢查結果是否到底夠徹底，這無法完全明確知道的」。而王淺秋在接受記者採訪的第一時間也同時反應「請問官員是哪一位？」她相當感嘆：「在這種時間點，更證明了有人不斷放話，這些放話的過程跟動機，應該是值得被商榷」。

其實日前，高雄市長韓國瑜在議會質詢的時候就說，不容許自己的團隊，有個人政治利益和搞小團體，甚至有「打韓小組」，所以他已驚決定在議會質詢完後，重新整頓人事，至於這波人事異動有多大，王淺秋表示這是市長個人用人的規劃跟想法，所以相關細節只有市長才清楚，自己並無所悉。